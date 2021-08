Tale e quale show 2021 ed il quarto giurato

L’appuntamento è previsto per venerdì 17 settembre in prima serata su Rai1 quando partirà l’edizione 2021 di Tale e quale show, lo spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera diretto e condotto da Carlo Conti. Nuovi concorrenti, nuove esibizioni, giuria parzialmente rinnovata per un appuntamento ormai consolidato nel palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Un cast nuovo di zecca fatto di un eterogeneo gruppo di celebrità che si sfideranno a colpi di imitazioni giudicati da una giuria composta da tre elementi, l’insostituibile Loretta Goggi, l’indomabile Giorgio Panariello, con l’ingresso di un nuovo elemento fortemente voluto da Carlo Conti, ovvero l’inalienabile Cristiano Malgioglio.

Ma Carlo Conti, in sede di presentazione del cast di Tale e quale show 2021 ha accennato ad un quarto giurato che andrà ad affiancarsi ai tre titolari. Sarà un quarto giurato molto particolare e piuttosto speciale. Nella realtà sarà una celebrità, anche piuttosto irraggiungibile interpretata da un imitatore. Fra i nomi che circolano per questo ruolo c’è quello di Ubaldo Pantani, che già si è misurato proprio in questa cosa durante Affari tuoi viva gli sposi, la versione “matrimoniale” del celebre game show prodotto da Endemol Shine Italy, quando imitava un personaggio fra i pacchisti della trasmissione. Altro nome che sarebbe in trattativa è quello di Francesca Manzini che per altro ha già partecipato a Tale e quale show nel 2020.

L’appuntamento dunque con la nuova serie di Tale e quale show 2021 è previsto da venerdì 17 settembre in prima serata dalle frequenze della prima rete della televisione di Stato per una edizione che proseguirà fino a novembre quando darà il testimone sempre nella serata del venerdì alla nuova edizione dello spettacolo musicale The voice senior condotta da Antonella Clerici e con la new entry fra i coach di Orietta Berti, che andrà ad affiancare i già veterani Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e la rivelazione dello scorso anno Clementino.