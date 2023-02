Su Rai 1 questa sera e sabato prossimo, 25 febbraio 2023, Tale e Quale torna in una versione rivisitata a tema Sanremese (live su TvBlog) ad una settimana esatta dalle epilogo della 73sima edizione della kermesse canora e a due sabati. Rivedremo dunque Carlo Conti e molti dei protagonisti delle ultime edizioni di Tale e Quale show cimentarsi con gli artisti che hanno fatto grande il Festival più iconico dello spettacolo.

A giudicarli ci saranno l’attrice, cantante e conduttrice Loretta Goggi, presto in onda con il suo nuovo spettacolo in prima serata su Rai 1 e l’effervescente Cristiano Malgioglio, entrambi già conosciuti in questo ruolo sia nella versione originale dello show, che nei suoi spin-off.

Discorso diverso per Giorgio Panariello. Da anni tra i giurati del programma, Panariello non sarà al tavolo insieme ai suoi colleghi ma sarà eccezionalmente sostituito da un amico in comune con Carlo Conti: il regista e attore Leonardo Pieraccioni.

Ma come mai Panariello non sarà presente?

Perché Giorgio Panariello non è presente a Tale e Quale Sanremo?

Pubblicando un video sul suo canale Instagram, Giorgio Panariello ha confermato la sua assenza scrivendo: “Stasera non sarò a Tale e Quale Sanremo. Al mio posto, purtroppo per voi – ironizza – a rovinare mesi di fatiche, ci sarà Pieraccioni!“. In realtà il programma, pur essendo stato registrato a dicembre (qui l’articolo spoiler per chi non resiste alla curiosità) per la messa in onda di stasera, 18 febbraio 2023, incrocia uno degli impegni teatrali di Giorgio Panariello.

Questa sera l’attore oggi è impegnato al Teatro comunale di Adria (Rovigo) nel suo spettacolo La Favola mia, in scena fino ad aprile 2023 (fonte sito: friends&partners). Lo spettacolo teatrale di questa sera è un recupero del 10 dicembre 2022.