Andrà in onda stasera il primo appuntamento di “Tale e Quale Sanremo“, uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno partecipato al Festival. Lo show sarà ovviamente condotto da Carlo Conti e vedrà sul palco degli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e in ogni modo alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Interpreteranno canzoni che hanno segnato e fatto la storia del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston o prima ancora nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo.

Tale e Quale Sanremo, concorrenti

Ecco chi sono i concorrenti che si esibiranno stasera, 18 febbraio, nella prima puntata di Tale e Quale Sanremo. Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono i protagonisti che si metteranno in gioco, ripercorrendo in pratica la storia della grande musica italiana e cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal Maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Sanremo, Giuria

Tale e Quale Sanremo sarà presieduto, nella prima data del 18 febbraio, da una super giuria composta dalla “regina” Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio e dall’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come oramai da prassi, ci sarà un Quarto Giudice a sorpresa. Tra Sette giorni, la seconda e ultima sfida che proclamerà il Campione di “Tale e Quale Sanremo 2023”.

I protagonisti, nell’arco del Loro percorso, saranno seguiti Dai bravissimi tutor della Squadra di “Tale e Quale Show”: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli .

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Sanremo su Rai 1 a partire dalle 21.20 e sarà disponibile, in streaming, su Raiplay.it

Noi di Tvblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging.