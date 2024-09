Suzuki Music Party su Nove con Amadeus: Ilenia Pastorelli co-conduttrice, nel cast Anna e Tananai

Con l’inizio della nuova avventura su Nove, Amadeus ha scelto la privilegiata piattaforma di Instagram per comunicare ai suoi fedelissimi spettatori, i suoi nuovi impegni televisivi:

Oggi domenica 1 settembre ed è per me un giorno molto importante, l’inizio della mia nuova avventura personale all’interno di Discovery e, quindi, del canale 9. Basta premere il tasto 9 e trovate me e la bellissima programmazione della rete. Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti, un gioco divertente, che ho condotto per tanti anni. Dovete indovinare i mestieri, 8 identità anche attraverso una serie di indizi. E, naturalmente, capire chi è parente del parente misterioso. E’ il gioco che tutti conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Dal 22 settembre alle 20.30 su Nove in attesa che, da ottobre, arrivi Fabio Fazio. Io gli tengo in caldo la domenica. Noi, poi, andremo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato.

Suzuki Music Party: il cast dei cantanti

Il popolare conduttore ha annunciato anche la co-conduttrice ed i primi due ospiti musicali (Anna e Tananai) del Suzuki Music Party in onda il prossimo 22 settembre (ma registrato il 17/09), in prima serata, su Nove:

La sera del 22 settembre c’è un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale dove 15 cantanti verranno a presentare, in anteprima televisiva, i successi dell’autunno. Lo show si chiama Suzuki Music Party. E’ la festa della musica, 15 canzoni inedite, in anteprima televisiva. Vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti. Nell’arco di una settimana, vi darò l’elenco completo. A condurre la serata, con me, ci sarà un’attrice bravissima, simpaticissima. Io sono un suo grande fan. Non abbiamo mai lavorato assieme ma è stata ospite nei miei programmi. Ed è Ilenia Pastorelli, con lei dividerò il palco dell’Allianz Cloud di Milano. […] Non è una gara, non c’è una classifica. E’ una grande festa della musica.

Confermato, a fine ottobre, il ritorno de ‘La Corrida‘ (“Un programma divertentissimo, storico della televisione italiana del grande Corrado. Io ho l’onore di poterlo condurre”).