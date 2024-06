La Corrida 2024: aperti i casting

Come partecipare ai casting de La Corrida 2024 in onda in autunno su Nove con la conduzione di Amadeus? Tutte le info sui provini

In autunno, Amadeus, sbarcato su Nove (dopo l’addio in Rai) avrà un doppio impegno televisivo. Non solo ‘Identity’ (la versione originale di ‘Soliti ignoti’) ma il conduttore riporterà sul piccolo schermo uno dei format cult della tv italiana, ovvero ‘La Corrida’.

Da qualche giorno, sui social ufficiali, sono stati aperti i casting. Tutti gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo corrida@corima.tv descrivendo il tipo di esibizione che vorrebbero portare in tv. In alternativa al messaggio di posta elettronica, i candidati avranno la possibilità di telefonare al numero 393.4093447. Le persone selezionate verranno ricontattate dalla produzione. Ad occuparsi dei provini per ‘La Corrida’ saranno Warner Bros. Discovery, Banijay Italia e Corima.

Il ritorno de La Corrida su Nove come Amadeus

Sul sito di CorimaProduzioni, la società (che detiene i diritti de ‘La Corrida’) fondata, a Roma, nel 2007, da Marina Donato (la vedova di Corrado) e Massimiliano Lancellotti, vengono riportati i tratti essenziali di uno degli show più longevi della nostra televisione:

“La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio è il capostipite dei moderni talent show televisivi ma con una sana ed inimitabile atmosfera allegra e spensierata simile a quella che si respira in una classica festa “paesana”. Il programma prevede che alcuni “dilettanti allo sbaraglio” mostrino la loro “abilità” nel cantare, ballare, suonare, recitare e così via sotto lo sguardo attento del pubblico in studio, un’autentica giuria popolare che, con applausi, fischi, campanacci, coperchi e quant’altro, mostrerà il proprio gradimento e conseguentemente decreterà il vincitore di puntata”.

La trasmissione è stato condotta dal suo ideatore, Corrado Mantoni tra il 1968 ed il 1997. Il testimone è passato, poi, a Gerry Scotti tra il 2002 ed il 2009. Flavio Insinna è stato il padrone di casa nel 2011. L’ultimo presentatore del programma (tra il 2018 ed il 2020) è stato Carlo Conti. E’ andato in onda su Rai 1.