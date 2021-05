Summertime 2 ecco il trailer accompagnato da Fiamme negli Occhi dei Coma_Cose

“Resta qui, ancora un minuto” dal palco di Sanremo il tormentone Fiamme negli Occhi di Coma_Cose arriva fino al trailer della seconda stagione di Summertime la serie tv cult generazionale di Netflix che dopo il successo del rilascio in piena pandemia, quando l’estate sembrava un miraggio, arriva il 3 giugno per accompagnare l’estate della rinascita italiana e mondiale.

Il brano, emerso tra i tormentoni dell’ultimo Festival, è ideale per accompagnare le nuove immagini della serie tv che racconta l’estate dei ragazzi con leggerezza e spensieratezza, tra sogni di gloria e amori che rischiano di non durare oltre la chiusura degli ombrelloni. Ecco il trailer appena rilasciato:

Il ruolo fondamentale della musica in Summertime

Dopo la prima stagione, Summertime continua a dare importanza alla musica, colonna sonora dell’estati di tutti, grandi e piccoli, giovani e adulti. I Coma_Cose avevano già fatto un cameo nella prima stagione, oltre ad aver portato la loro musica nella colonna sonora della serie. C’è poi Thony, nella duplice veste di protagonista, nel ruolo di Isabella (la mamma di Summer e Blue), e di musicista, così dopo il brano “The Living I Know” composto per la prima stagione, quest’anno è la volta ha realizzato nuove canzoni inedite e originali come “Trouble me too” e “We’ll be fine”.

Il primo teaser trailer con l’annuncio della data ufficiale del 3 giugno, aveva introdotto la canzone inedita di Ariete Ultima Notte e l’artista porterà altri 2 brani nei nuovi 8 episodi. Inoltre a far da colonna sonora ai nuovi episodi ci saranno i Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora.

Summertime, dove eravamo rimasti?

Avevamo lasciato i ragazzi alla fine della scorsa estate. Ale (Ludovico Tersigni che sembra in procinto di raccogliere l’eredità di Alessandro Cattelan a X Factor) è partito per la Spagna per inseguire il successo con le moto e torna accompagnato da Lola (Amparo Pinero Guirao). Summer (Coco Rebecca Edogamhe) sembra sempre più vicina a Edo (Giovanni Maini), passato oltre l’amico. Ma siamo certi che la scintilla tra Summer e Ale non riesploda sotto il sole della riviera Romagnola?

La serie, ispirata a Tre Metri sopra il cielo di Federico Moccia, vedrà tornare anche gli altri protagonisti Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) affiancati da volti nuovi come Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Tra gli adulti rivedremo i genitori di Summer e Blue Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), ma anche quelli di Ale Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia). Tra le new entry di stagione tra gli “adulti” Miguel (Jorge Bosch) nuovo allenatore di Ale e Wanda interpretata da Marina Massironi nuova fidanzata di Loris (Giuseppe Giacobazzi) papà di Edo.