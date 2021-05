Summertime la seconda stagione su Netflix il 3 giugno, ecco le prime immagini con un brano inedito di Ariete

Pronti per tornare sulle spiagge della Riviera Romagnola? Giovedì 3 giugno su Netflix torna Summertime con la seconda stagione che promette di riportarci alle atmosfere leggere dell’estate, degli amori estivi, delle chiacchierate tra amici fino a tarda notte che ci hanno fatto compagnia durante il primo lockdown quando la spiaggia era solo un miraggio.

Il teaser trailer appena pubblicato da Netflix è accompagnato dalla canzone L’Ultima Notte firmato da Ariete e creato proprio per i nuovi episodi della serie, disponibile in contemporanea anche su Spotify. La giovane cantautrice farà anche un cameo all’interno della serie, sulla scia di quanto successo con i Coma_Cose per la prima stagione.

Può sembrare spensierato ma nasconde la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo mi tornavano in mente la spiaggia, i faló con gli amici, le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza che avverti quando tutto sta per finire.

Ha spiegato Ariete per presentare il brano che accompagna i nuovi episodi della serie prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, ispirata (vagamente) a Tre Metri sopra il cielo di Federico Moccia. I nuovi episodi sono diretti da Francesco Lagi (già co-regista e co-autore della prima stagione) e da Marta Savina mentre la sceneggiatura è di Enrico Audenino, Lagi con Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature. Il tutto prodotto con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission.

Summertime: un cast consolidato con qualche novità

Naturalmente tornano tutti i ragazzi protagonisti della prima stagione Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a loro si affiancano alcuni volti nuovi come Lola (Amparo Pinero Guirao) la ragazza che Ale ha conosciuto in Spagna, Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo).

Rivedremo i genitori di Summer e Blue Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), ma anche quelli di Ale Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia). Tra le new entry di stagione tra gli “adulti” Miguel (Jorge Bosch) nuovo allenatore di Ale e Wanda interpretata da Marina Massironi nuova fidanzata di Loris (Giuseppe Giacobazzi) papà di Edo.

Un anno in più di Summertime

Cosa ci aspetta dalla seconda stagione? Stando alla sinossi pubblicata da Netflix ritroveremo le storie della prima stagione ma con un anno in più, perchè quando si è ragazzi un anno può cambiare tutto. Per Summer, Edo e Sofia è tempo di esami di maturità e quindi di iniziare a pensare al futuro mentre Ale oltre all’amore di Lola e al ricordo di Summer c’è da affrontare il ritorno in pista. Dario, lontano dall’amico Ale, deve ancora trovare la sua strada.

Per tutti è arrivato il momento di pensare a diventare grandi, ma per farlo si può aspettare l’autunno. L’estate è il tempo dell’amore, del divertimento, della scoperta di nuove ed emozionati avventure.