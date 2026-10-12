Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte sfiora il 18% di Share, Racconto di una notte fermo al 13,1%. Fazio riparte dall’8,6%. I dati Auditel dell’11 Ottobre 2026

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte si conferma un contenuto d’interesse rilevante per il pubblico di Raiuno. La storia del missionario laico italiano che ha cambiato la propria esistenza dopo essere stato ad Assisi ha conquistato il 17,7% di Share, una percentuale sufficiente alla rete ammiraglia di Viale Mazzini per stabilire una leadership catodica. Il confronto con la concorrenza di Cologno Monzese, che sulla rete ammiraglia ha selezionato Racconto di una notte, vede una differenza tra i due contenuti di oltre 4 punti e mezzo con Canale 5 che totalizza il 13,1% di Share.

Le reti cadette, invece, scelgono altro: Rai2 propone The Rookie al 3,7% di Share mentre Rai3 seleziona Presadiretta al 4,5% di Share. Sale di un punto Rete4 con Fuori dal Coro che si attesta al 5,7% di Share, Italia Uno tocca quota 11,4% di Share con Le Iene presentano: Inside che arriva a siglare un altro importante picco di ascolto per l’inizio di stagione più promettente del recente passato per il format di Davide Parenti. La7 propone Il Club delle Prime Mogli al 2,1% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta su Italia’s Got Talent. Il celebre show si accontenta del 2% di Share.

Sul cammino di Francesco vince in prima serata. Fazio parte di slancio sul Nove

Nove vede il rientro stagionale di Fabio Fazio che va volare l’emittente di Skydance. Che Tempo Che Fa arriva all’8,6% di Share, la seconda parte di trasmissione ottiene il 7,4% di Share. Il talk show di Fabio Fazio dovrà aspettare il responso de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, disponibile in prima serata – sempre sul Nove – a partire da mercoledì 14 ottobre 2026. La comicità conquista un altro giorno di messa in onda con i volti storici che hanno animato il dibattito goliardico della trasmissione scritta in collaborazione con Michele Serra.

The Italian Job arriva al 2,7% sul Canale 20, mentre The Gentleman su Rai4 si accontenta dell’1,5% di Share. La giuria non va oltre l’1,2% su RaiMovie. TopCrime, con Maigret e le lettere anonime, sfiora il 2% di Share. La sfida in preserale vede ancora contrapporsi Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: l’access prime time mostra nuovamente una leggera supremazia da parte di Stefano De Martino che, con il 23,9% di Share, sorpassa il competitor diretto.

De Martino in leggero vantaggio su Scotti

Gerry Scotti si ferma al 23,6% di Share. La differenza è davvero minima, i due contenuti praticamente si toccano ma conservano ugualmente una competitività rilevante. La fascia di palinsesto ne giova e anche le rispettive aziende televisive. Un confronto sempre più ardito, settimana dopo settimana le differenze si assottigliano e le peculiarità aumentano.