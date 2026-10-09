Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte, Alessio Vassallo racconta la metamorfosi del noto missionario laico

Raiuno continua a raccontare le storie che hanno cambiato il concetto di evoluzione culturale e sociale. Stavolta tocca a un tv movie dedicato a Biagio Conte. Il pretesto per agevolare questa vicenda al grande pubblico è San Francesco d’Assisi. Il patrono d’Italia è tornato al centro dell’attenzione in quanto il 4 ottobre 2026 è tornata a essere Festa Nazionale per omaggiare una figura profonda e ricca di bontà d’animo come è stato, nel tempo, il celebre Santo. Famoso per essersi privato di ricchezza e averi materiali per dare una svolta alla propria esistenza.

Vivere accanto agli ultimi e in mezzo alla natura è stata un’esigenza che ne ha contraddistinto il cammino. L’esempio di Francesco D’Assisi, nel corso della storia, è stato ripreso da diverse personalità. Addirittura Papa Bergoglio ha scelto il suo nome per il Pontificato con l’obiettivo di rimettere l’attenzione per i poveri e gli emarginati al centro della chiesa e della dottrina Cristiana. Oltre l’universo clericale, però, l’esempio di Francesco ha coinvolto anche un’altra persona. Biagio Conte, imprenditore figlio di due genitori che hanno fatto del business una ragione di vita, ha scelto in età adulta di rinunciare a tutto. Lasciare da parte il proprio benessere per dedicarsi interamente agli ultimi, trascorrendo buona parte della sua giornata con i senzatetto della città.

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte

Una storia di solidarietà, accoglienza e povertà che racconta una parte della Sicilia, ma abbraccia l’Italia intera. La metamorfosi spirituale di Biagio Conte, infatti, è sopraggiunta dopo un pellegrinaggio ad Assisi compiuto nel pieno dell’età adulta. Un’eredità di fede e solidarietà che continua ancora oggi con la Missione di Speranza e Carità – fondata nel 1991 da Biagio Conte e, a seguito della sua morte avvenuta nel 2023, portata avanti da Don Pino Vitrano – che accoglie e favorisce il rientro nel tessuto sociale ai senzatetto e a tutti i bisognosi della comunità siciliana e non solo.

Il tv movie dura circa 100 minuti nei quali si condensa la spiritualità, ma anche la visione d’insieme di un uomo che ha deciso di cambiare rotta provando a mettersi nei panni degli altri. Persone meno fortunate che avevano bisogno esclusivamente di una mano tesa. La scelta di una vita differente da quella che il destino gli aveva prospettato ha fatto indispettire, inizialmente, anche le persone care con cui Biagio Conte era solito circondarsi. Il progetto filmico mostra come Conte abbia addirittura avuto la forza e la caparbietà di spiegare la propria morale anche a chi aveva accanto.

Alessio Vassallo protagonista su Raiuno

I risultati sono stati differenti. Conte, lungo il suo cammino, ha perso qualche conoscenza e rinunciato all’amore di persone che per lui erano importanti. Ne ha trovate altre, però: figure di riferimento che lo hanno accompagnato lungo il suo nuovo cammino. Un percorso fatto di fede, speranza e accoglienza. Un lavoro a tempo pieno che non riempie il portafogli, ma gonfia il cuore. Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte vede un’interpretazione magistrale di Alessio Vassallo, che incarna il protagonista, in grado di confermare l’attitudine ai biopic o alle storie di rilevanza sociale da parte del noto interprete. Vassallo si è distinto anche in altri progetti Rai, come la fiction “L’altro Ispettore” e la serie tv “Il Giovane Montalbano” tratta dai romanzi del compianto Andrea Camilleri. Nello specifico interpretava il vice commissario Domenico Augello, detto Mimì, al fianco di Michele Riondino.

Oggi Vassallo appare più maturo e pronto per ruoli ulteriormente importanti e anche più complessi. Il cambio di registro che impone la parabola storica di Biagio Conte ha messo l’attore alla prova. Il risultato è stato più che positivo, insieme a lui un cast corale di prim’ordine: da Donatella Finocchiaro ad Antonio Catania fino ad Alessandra Fazzino.

Città di Palermo e Rai Fiction: un sodalizio da (ri)scoprire

C’è poi il contributo, notevole, della città di Palermo che con i suoi luoghi e scorci da capogiro riesce a tratteggiare una storia particolarmente intensa grazie a panorami suggestivi in grado di toccare le corde più profonde dell’animo. Non solo la celebre isola a fare da cartolina in una vicenda dal grande valore storico con un appeal sentimentale, alcune sequenze del film sono state girate anche ad Assisi. A testimonianza del fatto che Biagio Conte abbia davvero subìto un’influenza forte dai luoghi che hanno caratterizzato l’esistenza di San Francesco.

L’appuntamento per gli affezionati è domenica 11 ottobre su Raiuno in prima serata. L’opera è disponibile anche su RaiPlay dove è possibile persino ritrovare alcuni contenuti inediti relativi al backstage del film per comprendere al meglio quanto lavoro è stato fatto dagli autori e sceneggiatori coordinati dalla regista Costanza Quatriglio. Il prodotto è firmato anche da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Fiction.