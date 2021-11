“Mercoledì 2 novembre tutta la verità sul tapiro ad Ambra”. Recita così il promo di Striscia la notizia in onda da qualche ora su Canale 5. La sensazione è che si tratti di una trovata pubblicitaria mirata soprattutto a creare hype in vista del debutto (fissato proprio per domani sera) della nuova coppia di conduttori – Sergio Friscia e Roberto Lipari – del programma che fino a stasera sarà guidato da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Insomma, ci sarà davvero una verità da scoprire sul tapiro ad Ambra Angiolini, che ha riportato sulle pagine dei quotidiani Striscia la notizia, tra editoriali, critiche e polemiche, oppure quella di Antonio Ricci è una mera mossa strategica che poco ha a che fare con la ricerca della ‘verità’ di un episodio del quale si è scritto e detto già tantissimo e che invece ha l’obiettivo molto più televisivo di alimentare le aspettative del pubblico?

Il dubbio appare più che legittimo, ma la risposta definitiva al quesito arriverà ovviamente domani sera.

Intanto, segnaliamo che le puntate più recenti di Striscia la notizia – in difficoltà dal punto di vista degli ascolti sin dall’inizio della stagione (anche se il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, facendo sfoggio di grande umorismo, parla di inizio “strepitoso”) – stanno durando sempre meno (anche se cambia poco in termini di partenza ritardata del programma di prime time). Qualche numero: ieri Striscia ha chiuso alle 21.37 durando nel complesso 52 minuti, venerdì scorso 54 minuti, giovedì e mercoledì 58. È una fortuita coincidenza oppure per cercare di migliorare la perfomance Auditel si sta lavorando anche sulla durata del formato?