L’inizio di stagione di Striscia la notizia è stato “strepitoso“. Non è una battuta, ma rischia di fare abbastanza ridere. Lo ha dichiarato in un comunicato ufficiale il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, salutando e ringraziando “Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuova, bellissima coppia di Striscia la notizia” che da mercoledì 3 novembre (e non da lunedì 1 come inizialmente previsto) sarà sostituita dietro il bancone del tg di Antonio Ricci da quella tutta sicula formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Per il direttore Scheri, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati “artefici – sotto la guida del grande Antonio Ricci – di un inizio di stagione strepitoso, all’insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico“.

Al netto del sarcasmo, va riconosciuto il fatto che Striscia la notizia dopo ben 34edizioni non rinunci a portare avanti le battaglie in cui crede e non abbia paura di fare quello che la contraddistingue, anche rischiando di sembrare un prodotto televisivo anacronistico più che irriverente, soprattutto agli occhi di una certa critica e di una parte dei social, la cui suscettibilità su alcuni temi è oggettivamente assai marcata.

Insomma, Striscia la notizia (da un po’ di tempo, ormai) dà qualche segno di crisi (anche di ascolti, è battuto puntualmente da I Soliti ignoti), ma mantiene comunque un suo pubblico fidelizzato, che poche nuove trasmissioni riuscirebbero forse ad eguagliare in quella fascia oraria. Detto ciò, l’aggettivo “strepitoso” è molto, ma molto divertente.

Per la cronaca, Sergio Friscia e Roberto Lipari, già inviati del programma, resteranno dietro il bancone fino all’11 dicembre. A quel punto arriveranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.