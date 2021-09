È ormai ufficiale: le nuove veline di Striscia la notizia, stagione 2021-2022, sono Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti. Prendono il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (le più longeve di sempre).

Il programma di Antonio Ricci tornerà in onda da lunedì prossimo su Canale 5 dalle ore 20.35, con la conduzione della inedita coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Giovedì prossimo nello studio 14 di Cologno Monzese si svolgerà la conferenza stampa di presentazione. Intanto, intervistata da Tv Sorrisi e canzoni, Vanessa Incontrada si è espressa così sulle veline, che qualche anno fa aveva criticato: “Sono fresche e con tanta voglia di fare. Alla loro età avrei fatto la velina? Non credo, sono sempre stata timida di carattere e non avrei saputo gestire il fatto di avere tutti gli occhi addosso“.

Striscia la notizia: Talisa Jade Ravagnani velina bionda

Talisa Jade Ravagnani è la velina bionda di Striscia la notizia, stagione 2021/22; ha 20 anni ed è nata a Milano; a 3 anni è volata a Dubai e poi si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha cominciato a danzare e poi a lavorare come ballerina e modella. Tornata in Italia, ha preso parte come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Ha ballato nei videoclip di Look at her now di Selena Gomez (2019) e di Psyco di Arisa (2021). La sua velina di riferimento è Elisabetta Canalis (ma anche Federica Nargi). Su Instagram ha 148 mila follower.

Striscia la notizia: Giulia Pelagatti velina mora

Giulia Pelagatti è la velina mora di Striscia la notizia, stagione 2021/22. Ha 22 anni e danza da quando ne ha 11; è stata campionessa mondiale di Modern e Jazz Dance e di Show Dance. Nel 2016 ha preso parte ad Amici, mentre successivamente ha lavorato in varie trasmissioni televisive, da Domenica In a Colorado, passando per Felicissima sera di Pio e Amedeo. La sua velina di riferimento è Federica Nargi. Su Instagram è seguita da 121 mila utenti.

