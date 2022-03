Al bancone di Striscia la Notizia ancora una sostituzione temporanea a causa del Covid-19. L’edizione 2021-22 è stata sicuramente tra le più movimentate sotto questo aspetto, un mese fa nel bel mezzo della settimana sanremese – purtroppo – fu Enzo Iacchetti ad essere toccato dal Coronavirus, una lontananza dal suo socio Ezio Greggio che, nel frattempo, ha sperimentato nuove alchimie con altre co-conduzioni.

Da qualche settimana al tavolo sono ritornati Gerry Scotti con Francesca Manzini, ma proprio quest’ultima si è positivizzata al Covid come conferma direttamente l’ufficio stampa di Striscia: “Francesca Manzini è positiva al Covid-19 e non potrà condurre Striscia la notizia insieme a Gerry Scotti”

Dunque altro cambio di guardia e le forze in campo non mancano nemmeno stavolta. Questa sera infatti arriva Valeria Graci, speaker di RTL 102.5 già nella squadra di Striscia dal 2014 come inviata e protagonista delle imitazioni di Peppia Pig, Federica Panicucci, Ursula von Der Leyen. Per la prima volta Valeria Graci si misura con la conduzione del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci.

Intanto su Canale 5 sono ancora in onda i promo della puntata di stasera di Striscia la Notizia con Gerry Scotti affiancato da Francesca Manzini. Il conduttore invita alla visione della puntata “con la signora Manzini”, ma gli spot promozionali sono evidentemente registrati molto tempo prima della positività della conduttrice dato che la notizia è stata data durante il pomeriggio di oggi.