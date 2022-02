Nuovo cambio della guardia momentanea a Striscia la Notizia per la puntata di stasera. Secondo informazioni arrivate a TvBlog, Enzo Iacchetti sarebbe risultato positivo al Covid-19, per questa motivazione questa sera la coppia Greggio/Iacchetti sarà messa in stand-by (per motivi comprensibili di sicurezza). Al momento non si conoscono altri dettagli, ma confidiamo nelle novità al più presto.

Al loro posto tornano i ben rodati Roberto Lipari e Sergio Friscia a partire da stasera 2 febbraio 2022, insieme hanno già condotto il Tg satirico fondato da Antonio Ricci in onda su Canale 5 per poco più di un mese, dal 3 novembre all’11 dicembre 2021.

Proprio Roberto Lipari qualche mese fa ha raccontato il calvario essendo stato ricoverato in ospedale – poco tempo dopo la fine del periodo di conduzione – proprio a causa della brutta bestia che è a tutti gli effetti il Covid-19. L’inviato della trasmissione e conduttore tramite i suoi social (sotto il periodo natalizio) aveva scritto:

Non scenderò nei particolari, ma Si! sono Positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni. Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc…

Lipari concluse:

Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori. Quindi siccome a volte diamo troppo per scontato ciò che abbiamo…in sintesi… quello che voglio dirvi è : Godetevi ogni attimo di questi giorni tutti voi che potete! Questi sono i migliori auguri che posso farvi.

Il peggio fortunatamente è passato, Roberto Lipari dunque è tornato a far parte del gruppo di lavoro del programma. Ad ora non è dato sapere se Friscia e Lipari rimarranno per più tempo a Striscia la Notizia oppure no.