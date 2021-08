Striscia la Notizia è un telegiornale satirico, ideato da Antonio Ricci, in onda nell’access prime time di Canale 5, condotto da vari conduttori che si succedono nell’arco della stagione.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la trentaquattresima edizione del programma.

Striscia la Notizia: quando va in onda?

La nuova edizione del telegiornale satirico andrà in onda a partire dal 27 settembre 2021. Il programma va in onda da lunedì a sabato, a partire dalle ore 20:35, subito dopo il Tg5.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Sul sito ufficiale del programma, infine, sono disponibili i servizi di ogni puntata.

Striscia la Notizia: le nuove puntate

La trentaquattresima edizione di Striscia andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022.

Striscia la Notizia: conduttori

I conduttori che apriranno la nuova edizione di Striscia saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Vanessa Incontrada, Striscia la Notizia

Vanessa Incontrada, nel corso della sua carriera, come conduttrice, ha lavorato a programmi televisivi come Nonsolomoda, Sanremo Giovani, Zelig, Festivalbar, i Music Awards, Let’s Dance, Italia’s Got Talent, Prodigi – La musica è vita e 20 anni che siamo italiani. Ha preso parte anche a programmi come Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, Amici e Dance Dance Dance.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali dell’attrice e conduttrice italo-spagnola riguardanti il suo impegno con Striscia:

Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la Notizia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani, il “bancone” più famoso d’Italia!.

Alessandro Siani, Striscia la Notizia

Sul piccolo schermo, l’attore e comico napoletano ha lavorato ai seguenti programmi televisivi: Bulldozer, Sanremo Giovani, Libero, Tribbù, Il principe abusivo a teatro e Stasera felicità.

Come ospite, Siani ha partecipato anche ad Amici, al Festival di Sanremo, Domenica In, Quelli che… il calcio, Colorado e Made in Sud.

Alessandro Siani, a Striscia, festeggerà i suoi 25 anni di carriera:

Evviva Striscia… questa è la notizia! Ringrazio Antonio Ricci. Quando ho detto a mia mamma che sarei andato in tv mi ha risposto: “Ma perché sei un virologo???”. In questi anni, spesso, Antonio mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro, continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!

Striscia la Notizia: Veline

Le Veline della trentaquattresima edizione sono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe alla prima edizione del programma.

Striscia la Notizia: inviati

Gli inviati del tg satirico di Canale 5 sono Il Gabibbo, Valerio Staffelli, il portatore del Tapiro d’Oro, Jimmy Ghione, Antonio Casanova, Max Laudadio, Moreno Morello, Stefania Petyx e il bassotto, Cristiano Militello, con le rubriche Striscia lo striscione e Striscia il cartellone, Luca Abete, Vittorio Brumotti, Luca Galtieri, Capitan Ventosa (interpretato da Fabrizio Fontana), Riccardo Trombetta, Pinuccio (vero nome Alessio Giannone), Rajae Bezzaz, Chiara Squaglia, Roberto Lipari e Andrea Rivera.

Gli inviati imitatori sono Dario Ballantini, Sergio Friscia, Giampaolo Fabrizio, Valeria Graci, Francesca Manzini e Angelica Massera.

Altri personaggi che realizzano servizi sono Cristina Gabetti, con la rubrica Occhio al Futuro, Davide Rampelli, con la rubrica Paesi, paesaggi…, Luca Sardella, con la rubrica Speranza Verde, Leonardo Tiralongo, Gabriele Scola, Serena Mauri, Silvia Mauri e Giulietta Salmeri, con la rubrica Ambiente Ciovani, Marco Camisani Calzolari, Paolo Marchi, con la rubrica Capolavori Italiani in Cucina, Angelica Massera e Giuseppe Longinotti.

Striscia la Notizia: sigla

La sigla di quest’anno, cantata da Il Gabibbo e ballata dalle Veline, verrà svelata al termine della prima puntata della nuova edizione.

Striscia la Notizia: contatti

Per segnalazioni, è possibile contattare il programma tramite l’indirizzo email [email protected], l’indirizzo Striscia la Notizia Via Cinelandia 5 20093 – Cologno Monzese – MI e attraverso il sito ufficiale del programma.