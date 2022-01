Perché Striscia la notizia va in onda – in versione ridotta, col titolo Striscina la notizina – anche quando su Canale 5 in prima serata ci sono le partite di calcio? È una delle domande che gli appassionati di televisione e i telespettatori in particolare della rete ammiraglia di Mediaset si pongono da qualche anno (insieme all’altro quesito esistenziale che più o meno recita così: perché Striscia la notizia continua a sforare da anni, facendo iniziare il prime time di Canale 5 praticamente sempre ben oltre le 21.30?), provando a capire il senso di una programmazione che di fatto toglie minuti preziosi al Tg5 e che limita moltissimo il pre-partita, appuntamento rituale che i tifosi solitamente dimostrano di apprezzare. L’ultima occasione risale a ieri, quando alle ore 21.00 su Canale 5 è andata in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria (hanno vinto i bianconeri per 4-1). Stessa cosa accadrà stasera per Inter-Empoli e domani sera per Roma-Lecce.

Diciamolo subito: la risposta ufficiale non esiste. Nel senso che nessuna delle parti direttamente coinvolte ha mai spiegato pubblicamente la ragione di questa strategia, al netto di dichiarazioni di facciata e/o generiche. Appare però evidente che, andando in onda tutte le sere, Striscia la notizia si garantisca una invidiabile continuità e allo stesso tempo possa contare su quello che si definisce traino al contrario. In pratica, il tg satirico di Antonio Ricci finisce per giovare dell’exploit di ascolti che si registra solitamente per l’evento sportivo trasmesso in chiaro su Canale 5.

Quel che è sicuro è che l’inamovibilità di Striscia la notizia nel palinsesto di Canale 5, anche quando questo presenta eventi sportivi d’eccezione, è una conferma implicita dello strapotere di Ricci dalle parti di Mediaset. Dove tutto sembra possa essere messo in discussione, tranne la messa in onda di Striscia.