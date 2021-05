No, una data per l’uscita di Stranger Things 4 non c’è ancora. Ma i fan -e sono davvero tanti- della serie fantasy/amarcord di Netflix sono già in subbuglio: merito del nuovo teaser ufficiale pubblicato nelle ore scorse e che potrebbe aver rivelato un altro ritorno.

Il teaser di Stranger Things 4

Il ritorno di cui parliamo potrebbe (mancano tutte le conferme del caso) essere quello del Dr. Martin Brenner (Matthew Modine), colui che veniva chiamato “Papà” da Undici (Millie Bobby Brown) e dai bambini che erano stati rapiti e poi condotti nel laboratorio in cui sono stati effettuati degli esperimenti su di loro.

Brenner sembra essere proprio il protagonista del teaser (che potete vedere in alto): lo vediamo, sebbene solo di spalle, mentre entra nella stanza in cui i bambini stanno giocando in attesa di essere prelevati per nuovi esperimenti. Lo sentiamo anche parlare: “Buongiorno bambini, come state?”, dice, aggiungendo poi di avere “una bella sorpresa” per i piccoli “ospiti”.

Il tutto, mentre la camera sposta la sua attenzione dirigendosi nella direzione opposta rispetto alla stanza in cui è entrato Brenner: ci viene così mostrata una stanza che riporta il numero 11, con un respiro affannoso che aumenta sempre di più. A quel punto, il silenzio, e poi di nuovo Brenner:

“Undici, stati ascoltando?”

Gli occhi della ragazzina si spalancano, impauriti. Finisce così il teaser, che forte della popolarità della serie non si chiude con nessun logo o reminder dedicato a Stranger Things. Basta l’ambientazione, una voce, e soprattutto quel numero, Undici, a farci capire cosa stiamo vedendo.

Il ritorno di Matthew Modine?

© Netflix

Come detto, potrebbe essere stato un modo per reintrodurre al pubblico un personaggio che è stato visto solo nella prima stagione, e la cui sorte sembrava essere segnata nel momento in cui Brenner è stato catturato da un Demogorgone. I fan, però, non ci hanno mai davvero creduto.

“Adoro che i fan stiano cercando di capire che fine abbia fatto”, aveva detto Modine l’ottobre scorso in un’intervista a Nme. “E’ stato portato nel Sottosopra? I fratelli Duffer (creatori della serie, ndr) dicono che fin quando non si vede un corpo, un personaggio non è morto. Ed ovviamente non abbiamo mai visto il corpo di Brenner”.

In effetti, questa suggestione ha avuto valore anche per il personaggio di Hooper (David Harbour): in quel caso, però, sapendo che il rischio di bruciarsi la sorpresa della sua presenza anche nella quarta stagione era troppo alto, la produzione decise di rivelarla da subito, con un teaser apposito, mettendo a tacere le voci che il personaggio fosse uscito di scena nel finale della terza stagione.

Ci sono indizi nel teaser di Stranger Things 4?

Tornando al teaser appena rilasciato da Netflix, tanti sono i misteri che lo circondano. Potrebbe essere un flashback, oppure uno dei sogni che ancora oggi tormentano Undici (che ormai è riuscita a farsi una nuova vita grazie anche agli amici che ha incontrato una volta uscita dal laboratorio). Oppure, il laboratorio potrebbe essere ancora in attività ed in cerca proprio di Undici, che Brenner riesce a contattare telepaticamente.

Tanti dubbi e, chissà, forse anche qualche indizio disseminato qua e là nel teaser stesso. A partire dalla Magic 8 Ball, la sfera che fornisce una risposta diversa ogni volta che la si agita e che comunica che “I segnali dicono di sì”; oppure il gioco simil-Plinko in cui i dischi fatti cadere coprono i numeri 4, 7 ed 8 e lasciano liberi il 3, il 5 ed il 6.

O, ancora, le strane pedine con cui due bambini stanno giocando a scacchi. Difficile dirlo, ma sicuramente i fan più esperti si saranno già messi al lavoro per decifrarne ogni fotogramma e carpirne, laddove possibile, ogni informazione nascosta.