Sabato 21 dicembre nel pomeriggio di Rai2 l’appuntamento si rinnova con una nuova puntata di Storie di donne al bivio week end. Anche l’emissione pre-natalizia di questo programma prevede l’incontro con cinque donne che si confesseranno nel clima avvolgente e amicale che Monica Setta riesce a creare all’interno della sua trasmissione. Andiamo dunque ad anticiparvi ospiti e alcuni tratti delle interviste in programma.

Storie di donne al bivio week end e le ospiti di sabato 21 dicembre

Eleonora Daniele, Carmen Russo, Manila Nazzaro, Rossella Erra e Sara Ricci sono le cinque ospiti di Storie di donne al bivio week end nella puntata natalizia in onda sabato 21 alle 15 su Rai 2. Partiamo con anticiparvi alcuni passi della chiacchierata di Eleonora Daniele che si racconta in esclusiva a Monica Setta parlando di sé, della sua lunga gavetta, dell’amore e delle nozze con Giulio Tassoni.

Eleonora Daniele dal successo di “Storie italiane” all’ultimo libro

Eleonora Daniele confessa anche piccoli dettagli sentimentali come il test di gravidanza quando ha scoperto di aspettare la figlia Carlotta che ha il nome di sua nonna ed è una bimba bellissima nata in pieno Covid. La Daniele campionessa di share con le sue Storie italiane, due ore in diretta tutte le mattine su Rai1 parla infine dell’ultimo libro edito da Rizzoli e in vetta alle Hit di vendita, svelando inoltre di essere pronta alla laurea in psicologia.

I Natali in casa di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo invece risponde alle indiscrezioni che vorrebbero vederla nella casa del GF dove sono appena entrate Eva Grimaldi e Stefania Orlando. E racconterà anche del Natale che si appresta a passare in famiglia con Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

Sara Ricci, Manila Nazzaro e le news di Rossella Erra sulla finale di Ballando con le stelle

Tornano Sara Ricci e Manila Nazzaro, quest’ultima che parla dei suoi amori passati e della vita da sposa con Stefano Oradei, mentre Rossella Erra anticipa le news in vista della finale di sabato sera di Ballando con le stelle. Tutto questo e naturalmente molto altro nella puntata di sabato 21 dicembre di Storie di donne al bivio week end diretta e condotta da Monica Setta.