AGGIORNAMENTO 18 DICEMBRE :

Oltre ai Negramaro da noi annunciati e a Gigi Buffon lanciato negli spot, possiamo anticiparvi che la finale di Ballando con le stelle si arricchirà con una delle voci più raffinate della musica leggera italiana: Fiorella Mannoia.

Come se non bastassero gli ingredienti, già numerosissimi, per la finale di sabato 21 dicembre 2024, se ne annuncia un altro molto succoso. Super ospiti della finale di Ballando con le stelle saranno i Negramaro. Per la prima volta il gruppo pugliese calcherà le tavole del palcoscenico dell’Auditorium del foro italico in Roma.

Lo scorso 22 novembre 2024 è uscito il loro nono album in studio, Free Love. Registrato in una delle sale di registrazioni più celebri, ovvero gli Hansa Studios di Berlino. Il nuovo lavoro del gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi esplora nuovi mood musicali, unendoli a quelli propri della band. Musica e parole che si dipanano in 12 tracce e 8 collaborazioni con artisti come Jovanotti, Tiziano Ferro, Elisa e Fabri Fibra.

Per lanciare il loro nuovo disco i Negramaro hanno in programma un tour il prossimo anno nel nostro paese. Segnaliamo alcune date: il 27 settembre a Jesolo, il 3 ottobre ad Assago (Milano), il 7 ottobre a Casalecchio di Reno, quindi Torino, Firenze, Eboli, Bari e Messina. Ma sicuramente si aggiungeranno altre date.

Prima di tutto ciò però l’appuntamento è alla finale di Ballando con le stelle, sabato prossimo 21 dicembre 2024 in prima serata su Rai1, il tutto diretto e condotto da Milly Carlucci.