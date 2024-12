Tornato alla sua serata naturale, quella del lunedì, il Grande fratello ha naturalmente rialzato i suoi indici di ascolto, avvicinandosi alla media del 20% di share. Media questa che conquisterà all’inizio del 2025 con il completamento dell’ingresso dei pezzi da novanta della sua recente storia.

I nomi ve li avevamo già anticipati. Tornano infatti sul luogo del delitto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi. Non tutte e tre insieme però. Stefania Orlando ed Eva Grimaldi faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia lunedì 16 dicembre. Mentre la cara Maria Teresa Ruta entrerà il prossimo mese di gennaio, accompagnata da qualche altro concorrente.

Ma non saranno solamente Stefania Orlando ed Eva Grimaldi i nuovi ingressi del Grande fratello di lunedì 16 dicembre. Insieme a loro entrerà nella casa dalla porta rossa un rugbista nazionale italiano e terza linea della squadra del Colorno. Si tratta di Mata Maxime Esuite Mbanda. Vediamo di conoscere dunque questo nuovo concorrente del Grande fratello.

Classe 1993, nato a Roma da padre congolese e madre italiana. Maxime Mbanda fin dai 9 anni inizia la sua carriera nel mondo del Rugby nell’Amatori Milano, per poi passare al Grande Milano. Nel 2013 vince in Cile il Trofeo World Rugby under 20 con la nazionale di categoria. Vince poi due scudetti e un Trofeo Eccellenza con il Calvisano. Nel giugno 2016 debutta nella nazionale maschile italiana di Rugby a 15 a San Josè contro gli Stati Uniti.

Poi arriva il Sei Nazioni nel 2017 e nel 2019 la Coppa del mondo in Giappone. Durante il lockdown del 2020 Mbanda prestò servizio volontario per la Croce Gialla di Parma. Per questo motivo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo nomina Cavaliere al merito della Repubblica. Per la prima volta dunque un Cavaliere della Repubblica entra nel Grande fratello. Arriva poi nel 2022 il trasferimento a Colorno.

Appuntamento dunque a lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 per i tre nuovi ingressi al Grande fratello con Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Il tutto naturalmente diretto e condotto da Alfonso Signorini.