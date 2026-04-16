STEP pigliatutto nel finale di stagione, meglio di Sister Act e Forbidden Fruit. I dati Auditel del 15 Aprile 2026

Stasera Tutto È Possibile chiude nel modo in cui aveva iniziato: vera trasmissione outsider dell’anno televisivo. Stefano De Martino si prende anche l’access prime time con il successo di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna.

Stasera Tutto È Possibile chiude nel modo in cui aveva iniziato: vera trasmissione outsider dell’anno televisivo si prende la scena, anche in termini di ascolti. La trasmissione condotta da Stefano De Martino raggiunge il 16% di Share su Rai2, percentuale spiazzante che comincia a diventare un’abitudine. Anche quest’anno il programma ha battuto quasi sempre le reti ammiraglia Rai e Mediaset. In questa particolare occasione Sister Act e Forbidden Fruit si sono fermate al 10,5% e 12,9% di Share.

Un passo veramente troppo lento rispetto a quello che è il programma comico della seconda rete di Viale Mazzini. Per questo dalla tv di Stato stanno partendo le opportune riflessioni per il prossimo anno: è possibile, per restare in tema, vedere STEP su Raiuno? Lo scopriremo solo vedendo. Semi-citazioni di Battisti a parte, le altre reti del palinsesto cercano di tenere botta malgrado una concorrenza serrata. Rai3 sceglie Chi L’ha Visto? e staziona al 7,9% di Share.

Stasera Tutto È Possibile chiude la stagione da protagonista

Rete4 propone RealPolitik che arriva al 4% di Share. Italia Uno ritrova Le Iene che balza all’8,4% di Share. L’ultima puntata de La Giusta Distanza, per quest’anno, si ferma al 3,6% di Share. Saviano ha collezionato un importante ciclo di puntate che potrebbe tornare sull’emittente di Cairo nel prossimo anno.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 4,2% di Share con il match di Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal. Lo sport in chiaro suscita sempre un discreto interesse. Nove propone lo spettacolo Sono Nata il Ventitré: la comicità di Teresa Mannino garantisce alla Warner Bros Discovery il 2,3% di Share.

Stefano De Martino leader anche in access

Il Canale 20 punta sull’operazione nostalgia con Il Gladiatore che arriva al 4,1% di Share. Rai4 con l’ira di Becky si fa bastare l’1,4% di Share. 1,2% di Share, invece, per RaiMovie con L’Ombra di Stalin. Cine34 con Sole a Catinelle conquista il 2,2% di Share. La sfida nel preserale italiano è vinta da Affari Tuoi al 24% di Share contro La Ruota della Fortuna al 22,9% di Share. De Martino si prende anche l’access prime time in una serata particolare che potrebbe essere la premessa di una nuova stagione televisiva da protagonista.