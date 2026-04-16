Home Ascolti TV STEP pigliatutto nel finale di stagione, meglio di Sister Act e Forbidden Fruit. I dati Auditel del 15 Aprile 2026

STEP pigliatutto nel finale di stagione, meglio di Sister Act e Forbidden Fruit. I dati Auditel del 15 Aprile 2026

Stasera Tutto È Possibile chiude nel modo in cui aveva iniziato: vera trasmissione outsider dell’anno televisivo. Stefano De Martino si prende anche l’access prime time con il successo di Affari Tuoi su La Ruota della Fortuna.

di Andrea Desideri
STEP pigliatutto nel finale di stagione, meglio di Sister Act e Forbidden Fruit. I dati Auditel del 15 Aprile 2026
16 Aprile 2026 13:26

Stasera Tutto È Possibile chiude nel modo in cui aveva iniziato: vera trasmissione outsider dell’anno televisivo si prende la scena, anche in termini di ascolti. La trasmissione condotta da Stefano De Martino raggiunge il 16% di Share su Rai2, percentuale spiazzante che comincia a diventare un’abitudine. Anche quest’anno il programma ha battuto quasi sempre le reti ammiraglia Rai e Mediaset. In questa particolare occasione Sister Act e Forbidden Fruit si sono fermate al 10,5% e 12,9% di Share.

Un passo veramente troppo lento rispetto a quello che è il programma comico della seconda rete di Viale Mazzini. Per questo dalla tv di Stato stanno partendo le opportune riflessioni per il prossimo anno: è possibile, per restare in tema, vedere STEP su Raiuno? Lo scopriremo solo vedendo. Semi-citazioni di Battisti a parte, le altre reti del palinsesto cercano di tenere botta malgrado una concorrenza serrata. Rai3 sceglie Chi L’ha Visto? e staziona al 7,9% di Share.

Stasera Tutto È Possibile chiude la stagione da protagonista

Rete4 propone RealPolitik che arriva al 4% di Share. Italia Uno ritrova Le Iene che balza all’8,4% di Share. L’ultima puntata de La Giusta Distanza, per quest’anno, si ferma al 3,6% di Share. Saviano ha collezionato un importante ciclo di puntate che potrebbe tornare sull’emittente di Cairo nel prossimo anno.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 4,2% di Share con il match di Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal. Lo sport in chiaro suscita sempre un discreto interesse. Nove propone lo spettacolo Sono Nata il Ventitré: la comicità di Teresa Mannino garantisce alla Warner Bros Discovery il 2,3% di Share.

Stefano De Martino leader anche in access

Il Canale 20 punta sull’operazione nostalgia con Il Gladiatore che arriva al 4,1% di Share. Rai4 con l’ira di Becky si fa bastare l’1,4% di Share. 1,2% di Share, invece, per RaiMovie con L’Ombra di Stalin. Cine34 con Sole a Catinelle conquista il 2,2% di Share. La sfida nel preserale italiano è vinta da Affari Tuoi al 24% di Share contro La Ruota della Fortuna al 22,9% di Share. De Martino si prende anche l’access prime time in una serata particolare che potrebbe essere la premessa di una nuova stagione televisiva da protagonista.

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