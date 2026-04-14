Roberto Saviano torna a parlare di Matteo Messina Denaro: l’ultima puntata de La Giusta Distanza dedicata al super latitante e la guerra di mafia con Fulvio Sodano

Roberto Saviano spiega la criminalità organizzata e le sue dinamiche. Gli intrecci di potere che possono arrivare a colpire anche parti più delicate delle istituzioni. Strategia e intimidazioni per tessere un reticolato da cui è difficile, quasi impossibile, uscire. La Giusta Distanza, in questo ciclo di puntate, ha dimostrato quanto può essere labile il confine tra bene e male. Combattere la criminalità vuol dire, nella maggior parte dei casi, entrare nella giungla del malaffare e avere a che fare con personalità molto particolari e fortemente contaminate dalle dinamiche della malavita. Nell’ultima puntata di stagione, La Giusta Distanza tornerà a parlare di Matteo Messina Denaro.

La cattura, recente, del defunto super latitante di Cosa Nostra ha aperto un varco nell’invisibilità del crimine organizzato. Appurato che il boss era sempre riconosciuto e riconoscibile, occorre capire cosa alimentasse la paura della comunità che non ha mai fatto niente per arginarlo. Denaro conosceva cose che nessuno poteva immaginare.

Roberto Saviano e Matteo Messina Denaro: fenomenologia di un boss

Questo perchè la sua guerra di mafia è cominciata, o meglio: si è sviluppata ulteriormente dopo il cammino intrapreso con Riina e Provenzano, tra gli anni Novanta e il Duemila. In quel periodo a fronteggiarlo c’era Fulvio Sodano, prefetto dello Stato, cerca di fermarlo, colpendo i suoi interessi più nascosti: l’edilizia, la calce, gli appalti.

Nessun arresto spettacolare, nessun clamore: solo scelte, decreti, atti amministrativi che toccano il cuore del potere mafioso quasi senza fare rumore. E proprio per questo, senza protezione mediatica, Sodano finisce per essere isolato e costretto a lasciare la città. Una apparente sconfitta per lo Stato, ma anche la base dell’indagine che porterà dopo diversi anni finalmente alla resa di Iddu.

La Giusta Distanza chiude il primo ciclo di puntate

La “giusta distanza” tra lui e Messina Denaro è quella che separa la lotta per la legalità dalla solitudine, in quello spazio dove i criminali possono agire indisturbati nell’immediato, mentre gli uomini dello Stato fanno il proprio lavoro in un tempo lungo e con immensi sacrifici.

Mercoledì 15 aprile 2026 Saviano chiuderà in prima serata una stagione particolarmente esaltante dal punto di vista numerico e percentuale. L’interesse dei telespettatori rispetto a determinate tematiche si conferma profondo e per certi versi esponenziale. Matteo Messina Denaro è l’ultimo tassello di un mosaico che potrebbe avere anche un seguito. Tutto dipenderà dalla volontà dell’emittente che sembra aver trovato, nel racconto e le rivelazioni del celebre scrittore, un altro format di approfondimento a cui affidarsi.