Stefano De Martino porta il Varietà in digital: nuovo “esperimento” della Rai con il suo spettacolo teatrale

Stefano De Martino è il volto Rai per eccellenza a livello contemporaneo. Il conduttore di Affari Tuoi e Stasera Tutto È Possibile, che torna nel 2026 con una nuova edizione, ha sempre abbassato le aspettative dicendo che la Rai ha creduto in lui come se fosse una “scommessa da vincere”. La realtà è ben diversa: De Martino, in due anni, si è preso l’access prime time e la prima serata. La stagione iniziale, al timone di Affari Tuoi, ha superato le aspettative non solo in termini di ascolto.

Il gradimento è stato sempre crescente, quest’anno – dopo un esordio da veterano anche se si trattava di una novità per lui – sta accusando il colpo. La concorrenza di Cologno Monzese si è fatta agguerrita con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Strategie che Viale Mazzini non poteva prevedere, ma dalle parti della televisione pubblica stanno cercando di correre ai ripari.

Stefano De Martino e la “nuova” Rai

Ci sono, in parte, riusciti con una sfida che, inizialmente, sembrava essere segnata e invece successivamente – con il favore del tempo – ha dimostrato che le distanze possono assottigliarsi. Il merito, anche in questo caso, è di De Martino che non si è lasciato scoraggiare e ha preso quest’ulteriore sfida nella maniera migliore. L’aiuto e la collaborazione di Herbert Ballerina, amico e collega del conduttore, hanno aiutato l’evoluzione di un format comunque longevo che aveva bisogno di un’ulteriore sferzata.

Tornando alla stretta attualità, De Martino non è più una sorpresa e si conferma il perno della “nuova” Rai: è uno dei presentatori più apprezzati, anche dai colleghi di Viale Mazzini e non solo, e la sua figura comincia a essere spendibile persino per altro. La televisione di Stato, infatti, non dimentica le peculiarità del performer campano. È capace a condurre, gli spettatori lo hanno capito ormai da due anni, ma sa fare anche altro: intrattenere. Questo è quello che interessa maggiormente alla Rai, la critica più feroce ricevuta dal Servizio Pubblico è quella relativa al mancato ritorno del Varietà. Ci sono tanti show, ma solo alcuni strizzano l’occhio a un certo tipo di intrattenimento condiviso che è quello preferito dalla maggioranza del pubblico.

L’esigenza di Varietà

Allora, per correre ai ripari, senza strafare (ovvero senza gravare eccessivamente sul bilancio) l’idea è riportare il Varietà in auge con qualche speciale. Protagonista sempre lui: Stefano De Martino. Lo spettacolo teatrale si chiama “Meglio Stasera!”: un quasi one man show come lo ha definito lo stesso performer.

Il format è stato scritto da Riccardo Cassini, uno degli autori di Bar Stella e Stasera Tutto È Possibile nella versione De Martinizzata. L’idea viene portata in televisione, dal palcoscenico dove è nata, qualche anno fa con uno slot natalizio. Il pubblico lo ha gradito notevolmente, in quel contesto – riadattato per il piccolo schermo – c’era anche Giulia Vecchio. Artista sbocciata ulteriormente, sul piano professionale, con la Gialappa’s Band.

Meglio Stasera!

Tornando, però, a Meglio Stasera!, lo scenario è cambiato di nuovo. Il Varietà è ancora tanto atteso, ma gli speciali di Natale hanno assunto un’altra forma. Nel senso che, in televisione, oggi si dà la precedenza a nuove forme di intrattenimento serale. Sotto le feste Viale Mazzini ha preferito puntare su fiction e concerti, in attesa dello speciale dedicato alla Lotteria Italia. De Martino, anche in quel caso, farà da padrone di casa. Il Varietà, però, non è finito nel dimenticatoio. Semplicemente è il primo elemento, in Rai, su cui puntare la rivoluzione digital.

RaiPlay lo aveva già fatto con Rosario Fiorello ai tempi di VivaRaiPlay: un Varietà solo su piattaforma. Quella suggestione viene ripresa oggi, da Marcello Ciannamea (Direttore di Rai contenuti digitali e transmediali), con Stefano De Martino come riferimento primario. Meglio Stasera, infatti, arriva su RaiPlay a partire dal 29 dicembre 2025. Cosa vuol dire in termini pratici? In primis che la Rai non ha dimenticato il Varietà, in secundis che la nuova era della televisione (quella dove il digitale vince sull’analogico) passa anche attraverso il miglior intrattenimento possibile.

La rivoluzione digitale

Stefano De Martino torna a essere fenomeno di costume, a essere termine di paragone per quanto riguarda le visualizzazioni. L’uomo, con il suo quasi one man show, può aprire una nuova frontiera. Il Varietà a qualsiasi ora e momento preferito della giornata. Basta premere il tasto Play per vivere un’emozione. Teorema già sperimentato con Il Collegio. La nuova edizione in Digital First è andata molto bene in termini di ascolti e visualizzazioni.

Era un genere diverso, rispetto a quello proposto da De Martino e i suoi autori. Non cambia, però, il fine. La Rai intende dimostrare che i paradigmi del piccolo schermo stanno cambiando, senza per questo “tradire” i vecchi valori del passato. De Martino, con il suo spettacolo, potrebbe rappresentare proprio questo passaggio chiave. I classici che strizzano l’occhio al futuro senza forzare la mano, in un graduale accompagnamento cross-mediale che coinvolge il pubblico.