Come ogni 6 gennaio, dal Teatro delle Vittorie torna l’appuntamento tradizionale con la Lotteria Italia, anche per l’edizione 2024/2025 è stata abbinata ad Affari Tuoi che dedica una puntata speciale del game show. Con Stefano De Martino (alla sua prima Lotteria Italia), numerosi ospiti saranno impegnati in una puntata ricca di spettacolo, musica, divertimento, fino al

Come ogni 6 gennaio, dal Teatro delle Vittorie torna l’appuntamento tradizionale con la Lotteria Italia, anche per l’edizione 2024/2025 è stata abbinata ad Affari Tuoi che dedica una puntata speciale del game show. Con Stefano De Martino (alla sua prima Lotteria Italia), numerosi ospiti saranno impegnati in una puntata ricca di spettacolo, musica, divertimento, fino al momento in cui verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo da 5 milioni di euro.

Ospiti della serata: Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Come funziona lo speciale Affari Tuoi Lotteria Italia

Si inizia con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata.

Al termine della partita, si proseguirà con il gioco legato alla Lotteria, a cui parteciperanno alcuni degli ospiti vip, volti noti del cinema e della tv, che risponderanno a domande sulle regioni italiane. Sarà la classifica di questo gioco a definire il valore dei 5 biglietti vincenti di prima categoria.

Lotteria Italia: i biglietti vincenti

In totale sono stati circa 8,65 milioni i biglietti venduti, con una crescita del 29% rispetto allo scorso anno (6,7 milioni) e un buon incremento anche per le vendite online.

Di seguito elencheremo i premi di prima categoria:

IN AGGIORNAMENTO

Verifica vincite Lotteria Italia

I giocatori che hanno partecipato alle estrazioni hanno la possibilità di verificare se il proprio biglietto è vincente o meno accedendo al sito ufficiale della Lotteria Italia o, in alternativa, tramite la sezione dedicata dell’ App My Lotteries disponibile per smartphone iOS e Android.

Attraverso il sito e App My Lotteries è possibile verificare le vincite dei premi relativi all’estrazione dei premi giornalieri, annunciati durante la trasmissione televisiva RAI “Affari Tuoi” dal 6 ottobre al 27 dicembre 2024.

Nei giorni successivi all’estrazione finale del 6 gennaio 2025, saranno disponibili sul sito e App My Lotteries anche i premi di prima, seconda e terza categoria.

Tutti i premi sono consultabili sul sito www.adm.gov.it.