Quest’anno la Lotteria Italia è stata abbinata ad Affari Tuoi, stasera in diretta sarà svelato il biglietto vincente con i 5 milioni di euro

Questa sera, sabato 6 gennaio 2024, su Rai 1 torna il tradizionale appuntamento con la serata dedicata alla Lotteria Italia. Quest’anno lo speciale è affidato ad Affari Tuoi, il game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus.

Nel corso della diretta si scoprirà chi sarà il fortunato vincitore del primo premio di 5 milioni di euro messi in palio dal concorso e in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale.

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia, anticipazioni del 6 gennaio 2024

La serata inizierà con una partita classica che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione sorteggiata.

Al termine della partita inizierà il gioco legato alla Lotteria che avrà per protagonisti gli ospiti vip che risponderanno a domande sulle regioni italiane.

La classifica di questo gioco determinerà l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria.

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia, ospiti

Arriveranno al Teatro delle Vittorie: Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

Lotteria Italia 2023-24, biglietti venduti

A livello nazionale – come rivela l’agenzia di stampa giochi e scommesse Agipronews – sono stati oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.

La stessa agenzia aggiunge altri dati di peso: “Nelle Marche i biglietti venduti sono stati 162.760, il 13,7% in più sulla precedente edizione, quando erano stati 143.100. Alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, 54.900, il 17% in più rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute Pesaro-Urbino con 38.840 (+11,5%), poi con 25.260 biglietti c’è Macerata (+10,5%), mentre a Fermo sono stati venduti 23.980 tagliandi (13,3%) e Ascoli Piceno si piazza a quota 19.780 (+14,1%)“.

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2024, dove guardalo in tv e streaming

Il programma va in onda su Rai 1 a partire dalle 20:35 e per tutta la serata. Sarà possibile seguirlo via streaming tramite Rai Play (da sito o app sui dispositivi abilitati) accedendo alla sezione dirette della piattaforma.

TvBlog come ogni anno seguirà lo speciale in liveblogging.