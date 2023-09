Affari Tuoi è il game show dell’access prime time di Rai 1 di ritorno con la sedicesima edizione da domenica 10 settembre 2023 alle 20:40 (come anticipato da TvBlog). Il gioco, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, quest’anno tornerà ad andare in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Affari Tuoi, il gioco

Il gioco dei pacchi, che vede protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con le novità introdotte nella scorsa edizione: dal gioco finale della “Regione fortunata”, alla presenza dello smartphone (al posto del telefono), dal libretto degli assegni, su cui Amadeus trascrive le offerte del Dottore, al “tritadocumenti” per distruggere gli assegni in caso di rifiuto da parte dei concorrenti.

Il regolamento completo lo potete trovare cliccando qui.

Affari Tuoi, Lotteria Italia 2023

Il programma quest’anno sarà abbinato alla Lotteria Italia non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano, dal 16 ottobre, nel quale saranno comunicati i biglietti estratti vincenti i premi giornalieri assegnati dalla lotteria.

Come partecipare al casting ad Affari Tuoi?

La raccolta delle candidature per la partecipazione sarà attiva fino al 30 settembre 2023 con le seguenti modalità:

Chiamando da linea fissa e/o mobile il numero 06.45789191 dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (ad eccezione dei

giorni festivi diversi dalla domenica, in cui il numero non sarà attivo). Via web, dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sul sito www.giocherai.it alla sezione “Giochi in studio”.

Affari Tuoi, quante puntate?

Il programma andrà in onda tutti i giorni, sette giorni su sette, ad eccezione delle serate in cui Rai 1 avrà appuntamenti speciali o dirette da trasmettere. Il programma dovrebbe andare in onda sino al prossimo 5 febbraio 2024.

Come guardare Affari Tuoi?

Su Rai 1 anche per chi detiene l’abbonamento al bouquet di Sky o chi usufruisce del servizio Tivù Sat al canale 101. In streaming su tutti i device su Rai Play accedendo alla sezione dirette.