Affari tuoi: Ornella Falla e Giuseppe Colella vincono 300mila euro

La previsione di Stefano de Martino, ad inizio ‘Affari tuoi‘, (“30 puntate, 300 mila euro”) sembra aver portato fortuna alla coppia della Sicilia formata da Ornella Falla e dal fidanzato Giuseppe Colella. I due innamoratissimi concorrenti, stasera, giovedì 26 settembre 2024, hanno portato a casa il montepremi più alto di 300mila euro contenuto nel pacco numero 8 (come il simbolo dell’infinito tatuato sul braccio da Ornella per la nascita della prima figlia).

Ornella è un’assistente di direzione. Lavora in un famosissimo albergo al centro di Palermo. Giuseppe Colella è un militare della guardia costiera. La donna, che sogna di aprire un Bed & Breakfast, ha due figlie, Viola (colei che ha convinto la mamma a partecipare al quiz di Rai 1) ed una seconda Vittoria Sofia, nata dall’unione con il compagno.

I due giocatori di ‘Affari tuoi’ hanno rifiutato diversi cambi e le succosissime offerte del Dottore.

“Sono di qui da 30 puntate, le prime puntate ho sempre pacchi molto alti, poi sempre blu, fino a ieri che ne ho preso uno molto rosso, quindi non vorrei cambiare”

A metà puntata, Ornella e Giuseppe hanno mostrato il proprio amuleto, che ha un significato molto importante: “È una conchiglia, la prima che ho regalato ad Ornella, faccio pesca subacquea, l’ho trovata sul fondale e per me significa resilienza, ci dà la forza di affrontare i problemi insieme”.

La donna si è commossa perché il fidanzato è riuscito ad entrare nelle grazie della primogenita in punta di piedi: “Lui è entrato nella mia vita in una situazione non molto facile per un uomo, c’era una bimba, ma lui l’ha conquistata”

Ornella è arrivata alla fase finale con due pacchi rossi dal valore di 200 mila e 300mila euro. Ha detto di no all’offerta intermedia di 250 mila euro.

De Martino si conferma, ancora una volta, dispensatore di ‘soldi sicuri’: “Ne approfitto per salutare tutti, perché probabilmente da domani non sarò più qua” sono state le prime parole pronunciate dal conduttore all’apertura dal pacco d’oro.