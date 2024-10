Affari tuoi: perché non va in onda stasera 10 ottobre 2024

Perché la puntata di Affari tuoi di stasera 10 ottobre 2024 non va in onda: cosa va al suo posto e quando torna il quiz di Stefano De Martino

Stasera, giovedì 10 ottobre 2024, non andrà in onda, come di consueto, ‘Affari tuoi‘. Il game show, condotto da Stefano De Martino, dalla domenica al venerdì, nell’access prime time di Rai 1, oggi, non ci sarà.

Nel corso dell’appuntamento di ieri, il conduttore ha avvertito i telespettatori di Rai 1 dello stop obbligato per il calcio: “Domani gioca la Nazionale perciò noi torniamo venerdì con Affari tuoi”.

Il quiz condotto da Stefano De Martino, stasera, lascia spazio all’incontro di calcio, valido per la Nations League, tra Italia e Belgio. Il fischio di inizio è previsto per le 20.45. Ad arbitrare il match, ci sarà l’arbitro il norvegese Espen Eskas. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, subito dopo il Tg 1, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani, e bordocampo di Tiziana Alla. In studio, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Stefano De Martino ed i pacchisti, in rappresentanza delle 20 regioni d’Italia’, torneranno regolarmente in onda, domani, venerdì 11 ottobre 2024. Il programma, poi, passerà, come accade, da ormai, tre settimane, il testimone a Milly Carlucci che, con l’anteprima di ‘Ballando con le stelle’, sabato 12 ottobre 2024, aprirà il prime time del sabato sera di Rai 1 a partire dalle 20:35.

Anche quest’anno la trasmissione sarà abbinata alla Lotteria Italia non solo nel tradizionale appuntamento in prime time del 6 gennaio, con l’estrazione finale dei biglietti fortunati dei premi di prima categoria, ma anche con un appuntamento quotidiano che vedrà assegnare dei premi ai possessori dei biglietti estratti.

