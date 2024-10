Dopo la delusione europea, l’Italia di Luciano Spalletti ha ritrovato entusiasmo e ottimismo con le due vittorie, ottenute rispettivamente contro Francia e Israele (entrambe le partite giocate in trasferta), nei primi due turni di UEFA Nations League 2024-2025.

Gli azzurri, quindi, comandano a punteggio pieno la classifica del Gruppo 2 della Lega A, davanti a Francia e Belgio a quota 3 punti. Israele è fanalino di coda con zero punti.

Giovedì 10 ottobre, quindi, l’Italia giocherà la sua prima partita in casa, allo Stadio Olimpico di Roma, contro la nazionale belga allenata dal tecnico italo-tedesco Domenico Tedesco.

Gli azzurri hanno l’opportunità di mettere al sicuro il primo posto e, per farlo, Spalletti potrebbe fare affidamento ai nuovi arrivati che vestiranno per la prima volta la maglia azzurra, dal romanista Niccolò Pisilli a Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ora in forza al Monza, passando per il milanista Matteo Gabbia. Tra le novità nelle convocazioni, è da ricordare anche il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio.

Per quanto riguarda il Belgio, invece, i Diavoli Rossi dovranno fare a meno di Kevin De Bruyne, infortunato, e di Romelu Lukaku che, nonostante abbia già segnato tre gol in cinque partite con la maglia del Napoli, ha chiesto di essere esentato dagli impegni con la nazionale per ritrovare la migliore condizione fisica.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire Italia-Belgio in diretta tv.

Italia-Belgio, Nations League 2024-2025: dove vederla

La partita tra Italia e Belgio andrà in onda giovedì 10 ottobre 2024, in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio sarà per le ore 20:45 mentre il pre-partita avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.