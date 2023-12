A Che tempo che fa non passano inosservate le dichiarazioni di Belen Rodriguez fatte a Domenica IN, ma Stefano de Martino glissa…

“Il 6 dicembre su Rai 2 si concluderà la quarta e ultima edizione di Bar Stella” è Stefano de Martino ad annunciare la chiusura del late show di Rai 2 durante la puntata del 3 dicembre di Che tempo che fa. “Come ultima?” chiede un incredulo(?) Fabio Fazio, “Sì, perché io sono sono non sono affezionato alle lunghe serie, sai… questo è un programma di Arboriana memoria, noi già abbiamo fatto due serie in più rispetto al solito. Sai quelli della notte? Indietro tutta?”

De Martino dunque fa un elogio a Renzo Arbore ricordando i suoi programmi iconici che hanno ispirato Bar Stella: “Ero in un periodo di in cui non lavoravo ancora così tanto in televisione. Mi guardavo intorno e dicevo “Qual è un programma che mi piacerebbe fare?”…Quel genere lì che lui giustamente chiama ‘jazz televisivo’, mi piaceva un sacco perché come succede da te, al tavolo“.

E così l’avventura di Bar Stella volge dopo 49 puntate totali. Iniziato come un esperimento al termine del 2021, durante le strenne natalizie con una media del 5% di share raccolta in quattro puntate. Nella stagione 2022-2023 venne promosso con altre due stagioni: una autunnale con un allungamento sino a 18 appuntamenti, più una primaverile tra fine aprile e fine maggio. Entrambe si sono assestate ancora sul 5% di share.

Le ultime due puntate di Bar Stella sono previste martedì 5 e mercoledì 6 dicembre. Il 26 dicembre poi sarà la volta dello show natalizio Da Natale a Santo Stefano che – tiene a precisare de Martino – non sarà in diretta ma registrato poco prima dei giorni di festa.

Stefano de Martino (non) risponde a Belen Rodriguez: “Non renderò mai pubblica la mia verità”

Fazio ha scelto di non far finta di nulla. D’altronde non si poteva fare altrimenti nel giorno dell’ospitata di Belen Rodriguez a Domenica In, un’occasione in cui la showgirl ha deciso di parlare a ruota libera sulle ragioni che hanno portato ad un’altra rottura con de Martino e che vi abbiamo riportato in questo articolo.

L’ospite di Fazio ha sommariamente glissato su qualsiasi tipo di replica verso Belen:

“È una riflessione. Nel senso che quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità. Ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica, di raccontarla, c’è chi invece se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi, due dei quali, i più importanti, sono il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora, e il secondo, quello più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. E questa per me è la cosa fondamentale“.

“Quando due si lasciano hanno due verità. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia perché voglio bene a Belen e perché è la madre di mio figlio” – @ste_demartino a #CTCF sul @nove pic.twitter.com/049xoBEZUf — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 3, 2023