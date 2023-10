La curiosità sulla prima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, siamo onesti, non era tanto sugli ospiti, sulle prime parole di Fabio Fazio o sul destinatario della letterina di Luciana Littizzetto. Gli occhi di appassionati di tv, studiosi, esperti ma anche semplici spettatori erano puntati tutti sugli ascolti di questo debutto, uno dei più attesi della stagione tv 2023-2024.

Gli ascolti di Che Tempo Che Fa su Nove

Puntuale come ogni mattina,ha comunicato i risultati di share della giornata di ieri, domenica 15 ottobre 2023. Inevitabile che l’occhio cadesse sul Nove: e come era abbastanza prevedibile, i numeri sono stati da record. La prima puntata di Che Tempo Che Fa su Nove ha registrato infatti. La media di rete, fanno sapere dal Nove, è stata quintuplicata, facendo di Che Tempo Che Fa il programma più visto di sempre del gruppo. Numeri che si alzano, ovvero la messa in onda in contemporanea su tutti i canali del gruppo.

I dati riguardano il segmento del programma vero e proprio, cominciato alle 20:36 e terminato alle 22:18. La “missione” di Che Tempo Che Fa sul Nove è costituita però da altri frammenti di programma, che vanno segnalati: “Un minuto” (brevissima intro al programma delle 19:30) ha ottenuto 700.000 persone (4,47% di share), mentre Che Tempo Che Farà con Nino Frassica e Fazio dal dietro le quinte del programma (la vera novità di questa edizione), andata in onda dalle 19:33 alle 19:55, è stata vista da 958.000 telespettatori (5,73%). Dalle 19:58 alle 20:32 è invece andata in onda l’Anteprima del programma, quella dedicata esclusivamente ai temi d’attualità e d’informazione: in questo caso, gli ascolti sono saliti a 1.633.000 persone (8,78%).

Immancabile il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che porta il programma in seconda serata con un format ampiamente rodato in Rai: gli ascolti, dalle 22:23 alle 00:11, sono stati di 1.122.000 telespettatori (8,24%). Infine, gli ultimi minuti del programma, dalle 00:16 alle 00:20, sono stati scorporati nel segmento L’importante è finire, visto da 516.000 persone (7,82%).

“Risultato storico”

Grande soddisfazione in quel del Nove che, tramite le proprie pagine social, commenta “Risultato storico. Grazie, davvero”. E se Fabio Fazio, nel momento in cui scriviamo, non ha ancora commentato i risultati, Luciana Littizzetto si è lasciata andare ad un “Grazie. Con tutto il nostro cuore. E soprattutto per i vostri, cuori”.

“La partenza è stata eccellente, sappiamo che la distanza è quella di una maratona e non di uno sprint, ma non potremmo essere più soddisfatti di un consenso così ampio”, ha aggiunto Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery. “Il pubblico ci ha seguito, ha apprezzato le scelte che sono state fatte e come editore siamo realmente orgogliosi di aver proposto uno programma, anzi un’intera serata, del livello di quello di ieri sera. Fabio, Luciana e tutta la squadra di Che tempo che fa con il loro indiscusso talento sono parte fondamentale di un progetto di crescita organico e strategico del Nove e del portfolio Warner Bros. Discovery, che ieri ha dimostrato tutta la sua forza amplificando, grazie a un gioco di squadra, la promozione del programma e il raggiungimento, per la serata di debutto, della più ampia audience possibile.”

Impossibile contraddire la definizione di “risultato storico”, soprattutto per una rete come il Nove che ieri sera si è ritrovata ad essere di fatto la seconda più vista a livello nazionale (meglio ha fatto solo Cuori 2, su Raiuno). La mossa di Warner Bros. Discovery s è rivelata vincente, ma su questo non c’erano dubbi. Va ricordato, però, che siamo alla prima puntata: l’effetto curiosità e del debutto hanno sicuramente aiutato. Per Che Tempo Che Fa la sfida è appena cominciata: ora, quel pubblico, bisogna mantenerlo.