L’uomo da 6 milioni di telespettatori a sera va nel programma di punta della concorrenza, per lo più al sabato sera. Tradimento? No, e vi spieghiamo perché

Stefano De Martino a C’è Posta per Te 2025 diventa una notizia (ma no, non è ingratitudine verso la Rai)

Stefano De Martino va ospite a C’è Posta Per Te 2025 e diventa subito notizia, quest’anno. Il motivo lo sappiamo tutti: se fino all’anno scorso l’ex ballerino proveniente da Amici era sì un volto noto Rai ma dell’intrattenimento della seconda rete, da qualche mese De Martino è ormai diventato “mister 6 milioni”, tanti sono (se non di più) spesso i telespettatori che ogni sera lo guardano ad Affari Tuoi.

L’ospitata di stasera dalla “sua” Maria De Filippi ha quindi un sapore del tutto particolare. Perché se è vero che De Martino è stato ospite di C’è Posta per Te fin dal 2020, senza saltare un’edizione da allora, quella dell’edizione 2025 lo vede non più solo come “ospite”, ma come “super ospite”, e per di più volto del momento della concorrenza.

La registrazione stando a quanto ha scritto Superguida Tv, risale al 16 dicembre 2024: Affari Tuoi era cominciato da poco più di tre mesi e l’”era De Martino” aveva già registrato gli ottimi numeri che conosciamo. Eppure, da casa Rai gli si è concesso lo stesso di andare nel programma di punta della concorrenza. Per di più, in onda il sabato sera, lo stesso giorno in cui Raiuno -e già allora si sapeva- avrebbe mandato la nuova edizione di Ora o Mai Più.

De Martino quindi è un traditore, un ingrato, o forse la Rai ha preso un’enorme svista lasciando andare il suo pupillo dritto tra le braccia di Maria la Sanguinaria? A prescidendere dai risultati d’ascolto (sarà curioso scoprire se questa ospitata sposterà pubblico da una rete all’altra), il problema forse siamo noi, il pubblico. Abituati per anni -complice anche una certa stampa- a pensare che tra Rai e Mediaset ci fossero le barricate, che chi lavorava da un parte non poteva neanche per sbaglio pronunciare il nome dell’azienda concorrente e così via, vediamo nella presenza di De Martino a C’è Posta qualcosa di clamorosamente strano. O solo di clamoroso. Ma, fidatevi, non è così.

Negli ultimi tempi la tv italiana ci sta abituando a questi “crossover”: basti pensare alle ospite in alcuni programmi Rai di Paolo Bonolis (volto di punta di Mediaset), o alla presenza nella stagione scorsa, seppur in collegamento, di Amadeus e Fiorello sul Nove, a Che Tempo Che Fa, a ridosso del Festival di Sanremo. O le stesse ospitate di Maria De Filippi nel salotto di Fabio Fazio, favore che quest’ultimo ha ricambiato l’anno scorso con lo speciale in ricordo di Maurizio Costanzo andato in onda su Canale 5.

Insomma, la tv italiana di oggi sta imparando a essere molto più elastica sul fronte delle liberatorie ai propri artisti. Far andare De Martino a C’è Poste per Te non è un autogol, ma un gesto che in quel della tv pubblica avranno visto come cortesia verso l’artista -che ci voleva andare- che verso chi l’ha invitato. E non dimentichiamo che si chiama Maria De Filippi.

La stessa Maria De Filippi che, se e quando vuole, chiama anche nelle trasmissioni Rai che vede, come accaduto pochi mesi fa con la telefonata all’amico Carlo Conti a Tale e Quale Show o nel 2020 l’ospitata da un’altra amica, Mara Venier, a Domenica In. Bloccare un’ospitata richiesta da colei che in questi anni ha dimostrato di tutto volere e tutto potere avrebbe davvero fatto bene alla Rai? Ne dubitiamo, senza considerare che De Filippi, pur nel suo essere “spietata” sul fronte professionale, ha sempre mantenuto ottimi rapporti con tutti i suoi colleghi. Ergo, che le vuoi dire se fa semplicemente (e bene) il suo lavoro?

Quella di ques’anno non sarà l’ultima ospitato di De Martino a C’è Posta per Te. Il conduttore fa ormai parte della “scuderia” del programma, in quanto ospite fisso (e non dubitiamo che là fuori ci sia la coda di persone che scriveranno ancora di più alla redazione chiedendo di fare una sorpresa con la sua presenza in studio). Concentriamoci, piuttosto, su altro, ovvero sul rumor secondo cui De Filippi vorrebbe richiamare il suo ex allievo a Mediaset: dubitando che possa accadere a breve, potrebbe essere questo il succoso gossip televisivo dei prossimi mesi, il nuovo giallo del piccolo schermo che accenderà il telemercato della prossima stagione. Un giallo di cui già conosciamo il finale: ma ce lo godremo come una storia strappalacrime di C’è Posta per Te.