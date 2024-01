Il ricordo in una serata speciale su Canale 5 in onda nel periodo in cui cadrà il primo anniversario dalla scomparsa di Maurizio Costanzo

Il 24 febbraio prossimo sarà passato un anno dalla triste scomparsa di Maurizio Costanzo. Per ricordare uno dei grandi protagonisti del piccolo schermo, Canale 5 dedicherà una serata tutta speciale in onda prossimamente. La notizia, rivelata nella prima mattinata dal sito di Davide Maggio (che parla di una seconda serata), è stata confermata successivamente da un comunicato di Mediaset giunto poco prima di mezzogiorno oggi, lunedì 15 gennaio 2024.

A condurre lo speciale dedicato a Costanzo – in onda probabilmente nel periodo in cui si ricorderà il primo anno della sua scomparsa – sarà una coppia d’eccezione: Fabio Fazio e Maria de Filippi. Al momento i dettagli non sono ancora pubblici, si conosce però il luogo in cui dovrebbe realizzarsi il programma, un posto non scelto a caso: il Teatro Parioli, casa del Maurizio Costanzo Show per svariati anni, comprese le ultime edizioni.

Fazio e de Filippi guideranno un racconto fatto di immagini e volti che il giornalista e conduttore ha portato alla ribalta. Uno special che, sottolinea Mediaset: “regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite“.

Maria de Filippi e Maurizio Costanzo a Che tempo che fa

Tratta da una puntata di Che tempo che fa andata in onda il 27 febbraio 2022, in occasione dei 40 anni del Maurizio Costanzo Show, rivediamo il giornalista e conduttore, insieme a Maria de Filippi, ospiti nel programma Fabio Fazio, allora su Rai 3.