Amadeus e Fiorello, in collegamento da Sanremo, hanno preso parte alla puntata di questa sera di Che tempo che fa, in onda sul NOVE e condotta da Fabio Fazio.

Se per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2024 e Viva Rai2… Viva Sanremo!, Amadeus e Fiorello non hanno praticamente aggiunto nulla di nuovo (Amadeus ha confermato che ogni sera di Sanremo non si chiuderà prima delle ore 2 e che Fiorello farà qualcosa di “pericoloso” nel suo show), Fabio Fazio ha ringraziato la Rai per aver concesso ai due protagonisti di Sanremo 2024 di collegarsi con il suo programma, un gesto distensivo soprattutto dopo le recenti tensioni legate alla nuova norma secondo la quale i vincitori di Sanremo potranno essere ospitati solo in programmi Rai nei due giorni successivi alla chiusura.

Di seguito le parole di Fazio, a fine collegamento:

Volevo fare un grande in bocca al lupo ad Amadeus e Fiorello. Mai come in questo momento, abbiamo bisogno di ritrovarci serenamente. Ricordo la tensione che si prova in questi momenti… Vi abbraccio fortissimo, staremo con voi in questa settimana bellissima. Grazie di nuovo alla Rai per aver concesso questa possibilità, spero anche che sia l’inizio di una ritrovata serenità di cui abbiamo tutti voglia…

Il collegamento sul NOVE, ovviamente, non poteva non essere fonte di ironia e battute per Fiorello:

I vertici Rai mi hanno detto che non devo fare tanto! Mi hanno dato anche il prosecco per tranquillizzarmi! Non posso dire molto, non posso fare altro, il DG Rossi e Roberto Sergio non vogliono che io esageri! Il fatto che ci hai invitato dimostra che tu sei un uomo Rai, ma pagato da altri, e questa cosa qui, alla Rai, piace tanto!

Amadeus, invece, ha dichiarato che, per una questione di scaramanzia, non avrebbe mai saltato il collegamento con Che tempo che fa.

Da Fazio, Amadeus, inoltre, ha confermato che quello che inizierà martedì 6 febbraio sarà il suo ultimo Sanremo consecutivo. Le parole di Fiorello a riguardo:

Possiamo dire ufficialmente che è l’ultimo Festival di Amadeus. Io al posto di Amadeus? No, io non sarei neanche in grado. È un altro mestiere, noi apriremo una pagina Only Fans e basta! Quello ci è rimasto!