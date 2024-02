Sanremo 2024 sembra aver ringalluzzito la programmazione Rai: a fronte di qualche annata in cui sembrava ci fosse una certa freddezza verso l’evento televisivo della stagione – e dell’azienda -, questo 74esimo Festival della Canzone Italiana sembra avere una copertura ancor più ampia degli scorsi anni. Fatto sta che tutte le trasmissioni in striscia della Rai saranno a Sanremo in un modo o in un altro, con inviati, collegamenti, approfondimenti dalla città dei fiori e della musica. A corredo c’è anche un’offerta dedicata RaiPlay con materiali Teche che hanno recuperato per l’occasione edizioni d’antan del Festival e materiali di repertorio per festeggiare gli anniversari di canzoni come “E poi”, “Terra Promessa”, “Non ho l’età”, scelte dal direttore Artistico e conduttore Amadeus perché venissero celebrate insieme al loro interpreti.

Al netto dei tanti collegamenti dei vari programmi in striscia (da La Vita in Diretta a I Fatti Vostri, da Storie Italiane a UnoMattina, passando perfino per È sempre Mezzogiorno che ha spedito a Sanremo Alfio Bottaro), la programmazione strettamente legata al Festival tout-court copre circa 12 ore di palinsesto. O anche di più. Vediamo come seguire Sanremo 2024, dunque, da lunedì 5 febbraio a domenica 11 febbraio. (Per tutti gli altri ci sono le OTT e le tematiche DTT…)

Il Palinsesto di Sanremo 2024

Lunedì 5 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2 a Sanremo

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

Martedì 6 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2 a Sanremo

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

20:40 Rai 1: Sanremo 2024 – Prima serata (almeno 5 ore di diretta)

01:30 Rai 1: Viva Rai 2… Viva Sanremo!

Mercoledì 7 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2… Viva Sanremo! in replica

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

13:45 Rai Premium: replica della Prima Serata di Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

20:40 Rai 1: Sanremo 2024 – Seconda serata

01:30 Rai 1: Viva Rai 2… Viva Sanremo!

Giovedì 8 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2… Viva Sanremo! in replica

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

13:45 Rai Premium: replica della Seconda Serata di Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

20:40 Rai 1: Sanremo 2024 – Terza serata

01:30 Rai 1: Viva Rai 2… Viva Sanremo!

Venerdì 9 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2… Viva Sanremo! in replica

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

13:45 Rai Premium: replica della Terza Serata di Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

20:40 Rai 1: Sanremo 2024 – Quarta serata

01:30 Rai 1: Viva Rai 2… Viva Sanremo!

Sabato 10 febbraio

07:00 Rai 2: Viva Rai 2… Viva Sanremo! in replica

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

13:45 Rai Premium: replica della Quarta Serata di Sanremo

20:30 Rai 1: PrimaFestival

20:40 Rai 1: Sanremo 2024 – Finale

Domenica 11 febbraio

12:00 RaiPlay: Conferenza stampa in diretta da Sanremo

13:45 Rai Premium: replica della Finale di Sanremo

14:00 – 20:00 Rai 1: Speciale Domenica In da Sanremo

20:35 Rai 1: DietroFestival

Sanremo 2024 in streaming, live e on-demand

La piattaforma RaiPlay è il miglior strumento per sopravvivere alla settimana sanremese: sia che si voglia cercare altro dal Festival, sia che si vogliano salvaguardare i propri ritmi circadiani col giusto riposo, su RaiPlay sarà possibile seguire in live streaming e on-demand le cinque serate e tutti i programmi dedicati al Festival, oltre che godere di contenuti esclusivi.

Intanto, sul fronte Teche, sono già disponibili antologie dedicate a Giorgia, Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti a Sanremo, con una raccolta delle loro partecipazioni, ospitate et varie sul palco dell’Ariston.

Disponibile anche la Finale di Sanremo 1964, condotto da Mike Bongiorno e Giuliana Lojodice e ricordata per aver visto in gara in coppia artisti italiani e grandi artisti internazionali: anche per questo fu proclamata solo la canzone vincitrice (Non ho l’età, per l’appunto, della Cinquetti, e tutte le altre furono classificate seconde per non fare torto a nessuno). Disponibili anche le edizioni di Sanremo del 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973 e antologie dedicate. Noi però consigliamo di recuperare Il caso Sanremo, di Renzo Arbore, con Lino Banfi e Michele Mirabella: una chicca per intenditori.