Mara Venier, dopo due anni, riesce finalmente ad avere in studio l’amica Maria De Filippi

Maria De Filippi in esclusiva nella puntata di Domenica In dell’11 ottobre 2020 su Raiuno, si racconta a Mara Venier, parlando di lei, del marito Maurizio Costanzo e di come lo ha presentato ai suoi genitori. La puntata è visibile interamente su RaiPlay.