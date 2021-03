Italia’s Got Talent 2021, Stefano Bronzato è il vincitore

Stefano Bronzato è il vincitore di Italia’s got Talent 2021.

Proclamazione avvenuta poco dopo mezzanotte e a trionfare è stato il giovane mago che è riuscito a battere le Black Widow e Max Angioni, comico. Il gruppo si è classificato terzo, Angioni, invece, secondo.

Nell’esibizione di questa sera, Bronzato ha impressionato e intrattenuto i giudici con un gioco di carta, per nulla semplice o scontato. Ha chiesto di scegliere una carta, firmarla e poi toccandosi il corpo con la carta, riusciva a trasferire numero e semi sulla sua pelle. Per poi, al termine, far sparire l’intero mazzo di carte, elemento chiave con cui si era svolto l’intera esibizione.

La magia, soprattutto in casi come questa dove è sapientemente condotta, è un elemento decisamente affascinante e il giovane ragazzo si è meritato il primo posto di questa edizione di Italia’s Got Talent. Potete recuperare l’esibizione qui.

Nella diretta di oggi, 24 marzo 2021, si sono esibiti tutti e 12 i finalisti. Il gruppo al femminile delle Black Widow, il supereroe Giustino Carchesio, la ginnasta Giorgia Greco e i Negma Dance Group. Insieme a loro i vincitori di puntata Christian Stoinev con il cane Percy, il trio delle Bello Sisters, la comica Laura Formenti, il mago Stefano Bronzato, il tenore David Mazzoni, le rocker Dress in Black e la pole dance magica di Martina Storti.

A loro si è aggiunto poi il comico Max Angioni, preferito al pubblico che, in questi giorni, lo ha scelto premiandolo con il golden buzz.

La serata è stata presentata da Enrico Papi che ha sostituto Lodovica Comello, purtroppo assente perché positiva al Covid-19. La giovane conduttrice si è collegata da casa, durante la diretta, salutando i giudici (suoi compagni di viaggio per tutte le precedenti puntate registrate) e il conduttore di questa sera che, per la seconda volta, ha sostituto la Comello proprio nell’atto finale del talent show. Lo scorso anno, infatti, Lodovica era incinta ed era sempre stato Papi a sostituirla “in corsa”.