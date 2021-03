Niente da fare, sembra proprio che le finali di Italia’s got talent siano avverse a Lodovica Comello. Purtroppo la conduttrice è risultata positiva al covid come amaramente annunciato da lei in un post su Instagram accompagnato da un video.

Sono qui per dare un annuncio molto amaro che ho aspettato a dare fino all’ultimo perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse, ma invece no, per la serie mai una gioia e la vita mi sorride, giorni fa sono risultata positiva al Covid e domani alla finale di Italia’s Got Talent, di nuovo, per il secondo anno consecutivo non ci sarò.

Superfluo sottolinearlo, ma la Comello chiaramente non condurrà la finale del talent show di Sky Uno e Tv8 in onda domani, mercoledì 24 alle 21:30. E’ certamente più importante evidenziare che per fortuna Lodovica sta bene e se l’è cavata solo con un po’ di febbre e del raffreddore.

Che la delusione lo si veda a occhi nudi è più che chiaro e comprensibile:

E’ lecito essere dispiaciuti perché mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani.

Al suo posto ci sarà Enrico Papi, volto al timone di Guess my age e già quinto giudice d’eccezione nella scorsa puntata delle audizioni.

“Guarderò il programma dal divano, ma quest’anno senza pancia” l’anno scorso infatti Lodovica Comello era arrivata al termine della sua gravidanza proprio nei giorni della finale, per questo naturalmente non fu sul palco a condurre.

Rivolge parole d’affetto alla squadra che ha lavorato con lei a questa stagione: “Vi voglio un sacco bene, mi mancherete”. Accenna un pallido sorriso: “Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati” e noi di TvBlog, oltre che unirci alle sue parole, rivolgiamo il nostro augurio di una veloce pronta guarigione (e negativizzazione) alla conduttrice.