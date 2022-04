Movimenti in vista per uno dei prossimi progetti in cui Tommaso Zorzi sarà conduttore. Circa due settimane fa BBC Studios ha dato il via libera alle danze annunciando l’approdo del format This is my house in Italia (sarà tradotto in Questa è casa mia) in cui, come riporta il comunicato ufficiale: “Quattro concorrenti cercheranno di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia casa loro, ma solo uno dice la verità“. Il programma sarà trasmesso su Real Time, in casa Discovery.

I lavori sono in pieno svolgimento, ma TvBlog è in grado di aggiungere qualche tassello in più a ciò che sarà Questa è casa mia: il cast del programma vedrebbe la presenza di Stefania Orlando. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma la firma dovrebbe essere cosa fatta.

Dunque anche per la conduttrice si apriranno le porte di Discovery: recentemente è stato reso noto che parteciperà a Stand Up! Comici In Prova, altro programma interno al gruppo e in ripresa su NOVE (dopo una sospensione, tornerà in onda prossimamente). Con l’approdo a Discovery, il progetto che la vedrà protagonista può essere il banco di prova per trovare la giusta collocazione e diventare eventualmente un nuovo volto di punta per l’azienda?

Per Stefania Orlando il rimettersi in gioco, tra la partecipazione fortunata al reality show di Canale 5 e l’esperienza a Tale e Quale Show solo pochi mesi fa, ha dato nuova linfa al suo percorso professionale. Riabbracciata da mamma Rai come opinionista semi-fissa al tavolo de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, la showgirl ha ritrovato il suo pubblico conquistando anche i social, terreno in cui è nata la fandom dei #Zorzando (la fanbase di Stefania Orlando e di Tommaso Zorzi). Il destino ha voluto che i due lavorassero ancora insieme in un programma che parla di casa e ci gioca su.

A proposito di social, la stessa fandom si muove ‘sottobanco’ per stanare il più piccolo movimento. Due foto riprese e postate da un utente su twitter giusto una settimana fa mostrano Stefania apparentemente ad uno shooting fotografico in compagnia sì, di Tommaso Zorzi, ma anche della comica Barbara Foria e di Roberta Tagliavini (esperta di arte e design) già nel cast di un altro programma Discovery Cash or trash: chi offre di più?.

L’indizio è ghiotto: che sia questo il cast di Questa è casa mia al completo? Due più due fa quattro…