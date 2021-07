Piccolo dietrofront, o se preferite, piccola precisazione da parte di Stefania Orlando a seguito delle reazioni alle dichiarazioni che ha rilasciato in una intervista al settimanale RCS Oggi. Nell’intervista in oggetto, parlando anche di molte cose che la riguardano, anche su argomenti attinenti alla sua vita privata, l’ex concorrente del Grande fratello vip 5 ha anche parlato di temi televisivi, annunciando la sua partecipazione, per altro già spoilerata anche dalla nostra testata, alla nuova edizione del talent di Rai1 Tale e quale show. Carlo Conti infatti, dopo almeno una decina, più o meno, di tentativi e relativi provini negli anni passati fatti dalla signora Orlando ha -simpaticamente- alzato le braccia e ha deciso di prenderla nel cast del premiato e premiante varietà della Rete 1 della Rai.

Non era evidentemente necessario nessun ulteriore provino questa volta, Carlo e il suo team conoscevano a memoria le qualità vocali dell’ex valletta di Scommettiamo che ed è stato deciso di assecondare volentieri la sua testardaggine, il tutto aiutato dalla rinnovata popolarità arrivata proprio con l’ultima edizione del Grande fratello vip. A proposito del reality show di Canale 5, per il quale nell’intervista ad Oggi Stefania ha detto di essere stata contattata per parteciparvi come opinionista, reality per altro da poche ore confermato nel palinsesto della rete ammiraglia del gruppo Mediaset anche per la prossima stagione televisiva, proprio in quel passaggio ha lasciato intendere a molti che quella proposta lei l’avrebbe rifiutata. Ecco il passaggio “incriminato” :

Sì, confermo. E ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa sei mesi, serve una pausa.

Si sono scatenate, dietro e davanti il sipario, delle polemiche a proposito di questa cosa a cui la Orlando in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha voluto fare chiarezza. Ecco per la precisione cosa ha detto la neo concorrente di Tale e quale show:

Mettiamo in chiaro una cosa, lo dico perchè mi piace essere corretta. Io non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista al Grande fratello vip. Io e Alfonso ne abbiamo parlato, c’è stata una proposta, ne abbiamo discusso, ma non sono coincisi i tempi. Nel frattempo ho preso altri impegni, quindi la cosa non è andata a buon fine. Ma io non ho mai detto no, non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso, al quale devo tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto. Non c’è nessuno che sostituisca me sulla poltrona di opinionista del Grande fratello vip 6. C’è stato un bel discorso fra me e Alfonso che poi non è andato a buon fine. Grazie a tutti.

Parole abbastanza chiare a cui ha fatto seguito un messaggio di pace di Alfonso Signorini dal suo profilo twitter:

Grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme.

Noi diciamo, a naso, più “poi” che “prima”. E Domenico Modugno direbbe: “Come prima più di prima t’amerò” (senza esagerare però).