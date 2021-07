Canale 5, palinsesto 2021/2022: tutti i programmi

Nella mattinata di oggi, 1° luglio 2021, Mediaset ha presentato l’offerta delle produzioni che vedrà impegnata Canale 5 per la stagione televisiva 2021-22. Pier Silvio Berlusconi ha mostrato con quali risultati Mediaset e il comparto d’intrattenimento si presenta alla volta di una nuova annata che vede novità, conferme e interessanti ritorni.

Prima di cominciare a snocciolare le produzioni day by day per Canale 5 è interessante sottolineare che i contratti di alcuni dei volti di punta della rete ammiraglia sono stati prolungati.

L’AD Mediaset ha citato Maria de Filippi, Paolo Bonolis, Gerry Scotti ed Ezio Greggio. C’è però da evidenziare un’esclusiva legata a Pierluigi Pardo che dalla prossima stagione (e per 3 anni) sarà voce solo per Canale 5 e Mediaset Infinity, accordo che sancisce l’arrivederci a DAZN. Con lui si aggiunge Massimo Callegari, anch’esso in esclusiva. I due si divideranno le telecronache delle partite di calcio, Champions League in primis.

Passiamo ora all’elenco completo dei programmi che prenderanno posto nel palinsesto autunnale di Canale 5.

Canale 5 – Autunno 2021

Iniziamo dal lunedì: ritorna il Grande Fratello VIP per la sesta edizione, la terza di seguito condotta da Alfonso Signorini. Al suo fianco le due nuove opinioniste Adriana Volpe (pochi giorni fa i saluti a Ogni mattina, su Tv8) e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sono previste 13 puntate al lunedì e 8 raddoppi settimanali il venerdì, ma non è escluso il prolungamento esattamente come è accaduto nella scorsa edizione, iniziata a settembre 2020 e terminata nel marzo 2021.

Al martedì si alterneranno la Champions League (con una partita di cartello), alcuni speciali di Caduta Libera condotti da Gerry Scotti e film.

Il mercoledì spazio alle fiction. Tre i titoli in pole position: Luce dei tuoi occhi, Giustizia per tutti e Una famiglia per bene.

Al giovedì si punta sulle serate ad evento: arriva Star in the star (di cui noi vi abbiamo dato in anteprima alcune informazioni), ben 2 serate dedicate alla carriera di Iva Zanicchi intitolate D’Iva. Ci saranno 3 serate celebrative di Zelig con il ritorno della coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Un solo punto di domanda rimane sulla serata dedicata a Claudio Baglioni.

Il sabato è ancora una volta di scena Tu si que vales, mentre la domenica diventa terreno per la nuova edizione di Scherzi a Parte con il rientro in Mediaset di Enrico Papi e della nuova serie di puntate di All together now condotto da Michelle Hunziker. In cantiere anche una versione Kids per 2 speciali verso il periodo natalizio.

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato che le collocazioni sono “indicative”: “siamo pronti a cambiare a seconda delle necessità”.

Canale 5 – Prime time 2022

Come si presenterà l’inverno e la primavera 2022 di Canale 5? Pier Silvio Berlusconi vuole intraprendere la strada del racconto del territorio e lo potrebbe fare con La domenica del villaggio: “Se arriviamo in tempo partiamo a gennaio” ha dichiarato nella presentazione dei palinsesti. Si avvicenderanno anche le nuove puntate di Avanti un altro pure di sera.

Il lunedì è a tutto reality: resta in piedi la possibilità del prolungamento del Grande Fratello VIP, ma – probabilmente – il titolo più atteso è La talpa, il reality show che manca sugli schermi dal 2008 e che (per evidenti motivi) non sarà condotto da Paola Perego: “Tutti i diritti italiani per tutte le piattaforme sono nostri per 6 edizioni e 6 anni”. In più, torna per la sedicesima edizione L’isola dei Famosi.

Al martedì un nuovo programma di Fascino (casa di produzione di Uomini e Donne, Temptation Island, Amici…, ndr), ritorna la Champions League. In onda anche degli speciali.

Si conferma la fiction al mercoledì con Tutta colpa di Freud, Fosca, Destini in fiamme, L’ora e la seconda serie di Buongiorno mamma.

Per il giovedì ancora show e serate evento: Pio e Amedeo ritornano per Felicissima Sera, si celebreranno i 70 anni di Renato Zero, Michelle Hunziker sarà protagonista di un one woman show composto da 2 puntate ed è in ballo uno speciale di Big Show (ma al momento quest’ultimo non è stato ufficializzato).

Il venerdì rimane saldamente in mano ai doppi appuntamenti settimanali del GF VIP, de La talpa e L’Isola dei Famosi.

Nel sabato di Canale 5 è padrona Maria de Filippi sia con C’è posta per te che con il serale di Amici.

Canale 5 – daytime 2021/22

Per il preserale 7 giorni su 7 torna Caduta Libera per le nuove puntate, nel 2022 il testimone ripasserà a Paolo Bonolis e ad Avanti un altro.

Il daytime di Canale 5 è confermato a partire da Mattino 5, passando per Forum, le soap, Uomini e Donne e Pomeriggio 5 che “sarà più orientato sull’attualità“.

La parola d’ordine per il day-time pomeridiano della domenica è la sperimentazione. Terminata l’esperienza di Domenica Live, nel pomeriggio festivo arrivano Anna Tatangelo con il reboot di Scene da un matrimonio per 8/10 puntate, proseguirà Silvia Toffanin con Verissimo per lo stesso numero di appuntamenti. Nel 2022? si vedrà.