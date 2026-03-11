Stasera Tutto È Possibile, seconda puntata in arrivo: giochi, nuove regole e ospiti in programma

Stasera Tutto È Possibile incassa un successo crescente di ascolti. La prima puntata ha messo in difficoltà persino la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Segno che il format di Rai2 non solo funziona, ma piace oltremodo al pubblico che aspetta il mercoledì sera per rivedere i suoi beniamini. Il cast di Stasera Tutto È Possibile, con i suoi elementi di punta, è ormai una certezza e la platea televisiva – desiderosa di vivere una serata in totale spensieratezza – sceglie di accompagnarsi con loro e una serie di giochi sempre nuovi in grado di alimentare risate e colpi di scena.

La formula funziona anche grazie a Stefano De Martino e alla sua modalità di conduzione: è un vero e proprio perno del programma. Si diverte in primis con i concorrenti e poi con gli addetti ai lavori che lo accompagnano in questo percorso. Inoltre è riuscito a mettere insieme una serie di complici piuttosto rodati che assecondano le sue battute. Alchimia impossibile da sottovalutare. Il mix di componenti torna anche questa sera, 11 marzo 2026, con la seconda puntata di un’edizione particolarmente sentita.

Stasera Tutto È Possibile seconda puntata

Soprattutto per una ragione: doveva essere l’ultima, lo scorso anno, con De Martino e il tipo di cast corale che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni. Tuttavia gli equilibri di palinsesto sono cambiati in corso d’opera. Il volto principale dell’access prime time di Raiuno ha deciso di fare “un altro giro” al timone di STEP insieme agli amici e colleghi di sempre. Cosa ha portato a questa decisione? Il conduttore ha scherzato parlando di necessità contingenti: “Ho anche io il mutuo da pagare, ragazzi”. La realtà è un’altra: il presentatore è il prossimo Direttore Artistico di Sanremo.

In attesa del 2027 ha bisogno di format che possano valorizzare e fidelizzare ulteriormente la sua figura professionale, già in ascesa esponenziale da tempo. STEP e Affari Tuoi restano i contenitori tv più indicati per questo percorso di avvicinamento al prossimo Festival della Canzone Italiana. Pertanto De Martino un ‘ultimo ballo’ a STEP se lo fa: bisogna vedere se il prossimo anno sarà ancora lui al timone della trasmissione oppure no. Interrogativo che, per il momento, non tocca i telespettatori dello show dato che possono godersi le nuove puntate del programma in pieno svolgimento.

Il cast previsto per mercoledì 11 marzo 2026

Tornando alla stretta attualità, la puntata di stasera (seconda della nuova edizione) avrà il titolo di STEP Duel e sarà incentrata su nuovi giochi e regole tutte da scoprire. A farla da padrone un cast d’eccezione, composto dai soliti noti ma anche da qualche new entry: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei “The Jackal”.

Nello specifico, Filippo Neviani in arte Nek avrà l’opportunità di cimentarsi nei giochi e nelle prove di un programma molto amato anche per promuovere i suoi recenti impegni sulla Rai. Il cantautore ha ben figurato all’interno di The Voice come giudice, senza contare il suo contributo in un format costruito e con un grande lavoro di scrittura come “Dalla strada al palco”. Anche questo è piaciuto non poco al pubblico televisivo.

I giochi in programma tra nuove regole e qualche certezza

Ci sarà il gioco portante della serata: “La Stanza inclinata”. Seguiranno, poi, le altre prove della serata: “Stammi dietro dance”, “Segui il labiale” e “Do re mi fa male”. Non mancherà “Spot tarok”, così come l’imprescindibile “Rubagalline”. Il nuovo must tuttavia riguarderà il regolamento. Si eviteranno fraintendimenti con manche intermedie per evitare incomprensioni di sorta, come accaduto nelle scorse puntate, senza rinunciare a imprevisti e risate.

Restando in tema di sorrisi, tornerà anche Claudio Lauretta. Imitatore che sembra aver preso il posto di Vincenzo De Lucia. L’attore e performer imiterà Gerry Scotti, così come ha fatto nel primo slot del programma. Insomma, c’è tutto – compreso il panda, storica mascotte del programma – per fare un buon lavoro. L’appuntamento previsto è per le 21.20 su Rai2, in compagnia fra gli altri anche di Claudio Cannizzaro (DJ ufficiale della trasmissione) e il mastro Ciro Cino incaricato al piano.

Autori e regia

Stasera Tutto È Possibile si basa sul format “Anything goes”, creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. È un contenuto televisivo scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Gian Luca Belardi, Giorgio Cappozzo, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Celeste Papuli, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà. Diretto da Sergio Colabona.