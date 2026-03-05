Stasera Tutto È Possibile batte anche Riccardo Cocciante. Esordio fiacco per Vanina – Un vicequestore a Catania. I dati Auditel del 4 marzo 2026

Rai2 va più forte di Rai1. Questo è il primo dato incontrovertibile del mercoledì sera. I dati Auditel incoronano re di ascolti Stasera Tutto È Possibile. Un esordio, quello del programma con Stefano De Martino, roseo oltre ogni aspettativa. Quasi il 17% di Share per la trasmissione comica che mescola gioco e Varietà. L’Auditel precisamente segna il 16,8% di Share, ma a fare più rumore è il 10,5% di Share di Rai1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini incassa il colpo con Il mio nome è Riccardo Cocciante. Lo speciale tributo al cantautore non rende come avrebbe dovuto. Colpa, forse, di una concorrenza serrata.

Quando, tuttavia, una rete cadetta supera largamente l’ammiraglia di un’azienda gli interrogativi devono iniziare a prendere posto rispetto a quelle che sembravano essere certezze. Vanina – Un vicequestore a Catania parte in sordina su Canale 5. La rete ammiraglia di Cologno Monzese si accontenta del 13,4% di Share. Forse è la prima volta, considerando il passato recente, che una produzione originale di Mediaset incassa il colpo.

Stasera Tutto È Possibile leader della serata

Solitamente i lavori del Biscione, in termini di fiction, incassano un ottimo riscontro. Le altre reti hanno selezionato contenuti diversi proprio per cercare di reagire e resistere alla fitta concorrenza: Rai3 non si muove dal 9,3% di Share. Chi L’ha Visto? può contare, vista la sua longevità, su un nutrito stuolo di affezionati che non lasciano la trasmissione in termini di seguito. Rete 4 replica con RealPolitik: il talk show di Tommaso Labate arriva al 5,2% di Share ottenendo il proprio record stagionale.

Le giornate frenetiche, anche sul piano internazionale, lasciano spazio alla necessità di approfondimento e conoscenza ulteriore che un programma come quello di Labate può fornire. Italia Uno arriva al 10,2% di Share con Lazio-Atalanta di Coppa Italia. La semifinale di andata chiama una porzione importante di platea televisiva disposta a mettere insieme passione per il calcio e curiosità. Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo arriva al 5,4% di Share.

De Martino arretra in preserale

Tv8, il canale in chiaro di Sky, opta per 4Ristoranti arrivando al 2,5% di Share. Nove ripiega su Il Codice Da Vinci che ottiene il 2,2% di Share. Sul Canale 20 va in onda Deep Impact arrivando all’1,3% di Share. Rai4 si attesta all’1,8% di Share con Hounded – La caccia è aperta. Collateral su Iris non va oltre l’1,5% di Share, RaiMovie con Vigilato Speciale si accontenta dello 0,9% di Share.

RealTime con Matrimonio a prima vista…e poi non si muove dal 3% di Share. Il preserale italiano vede trionfare Gerry Scotti su Stefano De Martino: la differenza è di un punto. Affari Tuoi chiude al 21,5% di Share mentre La Ruota della Fortuna ottiene il 22,4%. La sfida resta aperta e riacquista mordente dopo lo stop dovuto al Festival di Sanremo.