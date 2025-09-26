Tommaso Labate: età, moglie e figli, dove vive, lauree. Tutto sul giornalista

Tommaso Labate è uno dei giornalisti più affermati del panorama televisivo. Originario di Cosenza e nato nel 1979, è figlio di due architetti e pimogenito di tre fratelli. È inoltre cresciuto nella cittadina calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, dove ha vissuto fino al 1977. Dopo aver conseguito il diploma, si è trasferito a Roma e lì si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso l’Università LUISS Guido Carli. Si è quindi laureato con lode nel 2002 con una tesi sul Caso Moro, tanto che da allora ha iniziato ad interessarsi soprattutto al mondo della politica.

I primi passi nel giornalismo e il successo

La sua carriera è iniziata ufficialmente nel 2004, quando ha svolto uno stage presso Il Riformista, quotidiano che era all’epoca diretto da Antonio Polito. Il giornalista è rimasto al quotidiano fino al 2012 e negli anni si è occupato di politica italiana, e nel frattempo ha collaborato anche con altre testate come Vanity Fair e l’Unità, fino ad arrivare nel 2012 al Corriere della Sera. Tra i suoi scoop più famosi c’è quello che parla della candidatura di Matteo Renzi alle primarie del centrosinistra. Qualche tempo dopo, Labate è diventato ospite fisso di talk show televisivi, soprattutto sulla Rai e su La7, e ha condotto programmi di approfondimento come In Onda e Fuori Onda, in coppia con David Parenzo. Nel 2015 ha inoltre condotto #CorriereLive, format di informazione in streaming sul sito del Corriere della Sera.

Il giornalista ha iniziato i suoi lavori anche in radio, conducendo su Rai Radio 2 il programma Non è un paese per giovani insieme a Massimo Cervelli. Nel 2025, in occasione del Festival di Sanremo, ha presentato la versione speciale Non è un paese per giovani… ma a Sanremo forse si, in coppia con Brenda Lodigiani. Nel 2025, è invece approdato a Rete 4 con il programma Realpolitik, un talk show serale che punta soprattutto a un’informazione politica più analitica. Scrittore affermato, Labate ha pubblicato vari libri tra cui I rassegnati. L’irresistibile inerzia dei quarantenni.

La vita privata

Il giornalista è sempre stato molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Di lui si sa che è legato sentimentalmente all’attrice e conduttrice Valeria Bilello, nota nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Da molti anni vive a Roma ma è sempre stato molto legato al suo paese natale, Marina di Gioiosa Ionica. Appassionato dell’Inter, si conferma una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano.