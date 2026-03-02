Stasera Tutto È Possibile, nuova stagione in arrivo: ospiti, giochi in programma e regole aggiornate per la stanza inclinata

Stasera Tutto È Possibile torna su Rai2. La nuova stagione della trasmissione più seguita sulla rete cadetta del Servizio Pubblico avrà una nuova stagione che prenderà il via dal prossimo 4 marzo 2026. Un appuntamento atteso da tempo, con la platea televisiva che ha sempre voluto ritrovare i propri beniamini. Il programma si conferma un titolo centrale della tv di Stato proprio per la sua capacità di mescolare Varietà e performance.

I giochi nel corso delle serate sono lo spunto perfetto che alimenta equilibri, strategie e siparietti di puntata. La forza motrice del meccanismo televisivo resta l’illustre presenza di vari rappresentanti italiani del mondo dello spettacolo. Rai2, nello specifico, è stata capace di riunire volti noti ed emergenti per valorizzare un parterre sempre più ricco. Stasera Tutto È Possibile è partito come un esperimento televisivo ormai 11 anni fa con Amadeus al timone, subito dopo è stato sostituito da Stefano De Martino.

Stasera Tutto È Possibile con Stefano De Martino

Il quale, nel 2019, subentra a Sebastiani senza creare scompiglio né rimpianti. Il presentatore ed ex ballerino riesce a fare sua una formula di format vincente anche grazie alla presenza di autori importanti come Riccardo Cassini che ha affiancato, tra gli altri, anche Giorgio Panariello ai tempi di Torno Sabato Sera. Show abbinato alla Lotteria Italia nel corso dei primi anni Duemila.

Tornando al presente, Cassini ha sviluppato una vera e propria alchimia con il conduttore partenopeo. Noto, in tal senso, anche il successo di Bar Stella. Altra scommessa vinta sulle orme di Indietro Tutta e la televisione di Renzo Arbore che resta – per De Martino e soci – un riferimento a cui guardare ispirandosi costantemente a una tipologia di Varietà sempreverde.

Gli ospiti di ogni puntata

STEP – come viene comunemente abbreviato – ha poi trovato lustro ulteriore grazie alla presenza di colleghi particolarmente noti che hanno accompagnato De Martino nel corso delle singole edizioni. Si inizia con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, per poi passare a Peppe Iodice ed Herbert Ballerina.

Pezzi di puzzle oggi molto ambiti e visibili, ma all’inizio del percorso televisivo erano talenti dal valore indiscutibile che cercavano una dimensione sul piccolo schermo. Stasera Tutto È Possibile gliel’ha fornita garantendo anche lo sviluppo di una coerenza e complicità sempre maggiore, arrivata anche agli occhi dei telespettatori.

Tutti questi personaggi oggi tornano nel programma che li ha resi ancor più celebri nella speranza comune di accrescere ulteriormente il proprio appeal. La trasmissione di Rai2, nello specifico, ritrova lo stesso cast di partenza: Stefano De Martino – che è ormai punto focale del programma – alla conduzione, Francesco Paolantoni in qualità di braccio destro, Biagio Izzo (altro veterano insostituibile per il conduttore campano) e Giovanni Esposito. Interprete partenopeo dalla fama internazionale che ha trovato nuova dimensione artistica nello show comico.

Conferme e new entry: i volti nuovi del programma

Le new entry – se così possono essere definite – restano Brenda Lodigiani che, dopo aver partecipato alla scorsa edizione di STEP si è inserita al meglio nelle dinamiche di gruppo, Herbert Ballerina e Peppe Iodice. Entrambi arrivano da un altro tipo di esperienza professionale e artistica, ma in compagnia di De Martino hanno trovato una nuova collocazione vincente. La loro vis umoristica è un tocco ulteriore al format più che rodato.

Non siete pronti a tutto ciò 🔥

-2 e ritorna la grande famiglia di #STEP 😍 Da mercoledì ore 21.20 su @RaiDue e @RaiPlay torna #Staseratuttoepossibile con Stefano De Martino. pic.twitter.com/h7GqDvWkqR — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) March 2, 2026

Insieme intratterranno il pubblico a casa, ma anche tanti amici e colleghi che giocheranno con loro nel corso delle puntate. Si ricomincia il 4 marzo 2026. Gli ospiti della prima puntata saranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Herbert Ballerina, si parla anche di un possibile ritorno di Elisabetta Canalis (come dimostrano alcuni video delle registrazioni rilasciati dalla piattaforma digitale della Rai), Brenda Lodigiani e tanti altri nomi ancora da confermare. Claudio Lauretta potrebbe aggiungersi in qualità di ospite fisso, il celebre imitatore di Radio Deejay sembrerebbe essere pronto a rafforzare un gruppo sempre più consolidato.

Persino Emma Marrone, storica ex di De Martino, potrebbe tornare a partecipare dopo l’esperienza della scorsa edizione. Confermati, senza dubbio, Vincenzo De Lucia (in veste di imitatore e performer) e Claudio Cannizzaro. Noto DJ che, dalla sua consolle, farà ballare i partecipanti durante i giochi di rito. Tornerà al piano, invece, il Maestro Ciro Cino che si rivelerà fondamentale per stacchetti dedicati come nel caso del gioco più amato: “Rubagalline”.

I giochi più amati

Restando in tema di giochi, non mancheranno gli spunti che suscitano – un’edizione dopo l’altra – ironia e divertimento. L’ilarità comincia proprio quando ogni partecipante deve misurarsi con prove sempre più complicate, ma anche inevitabilmente divertenti. Oltre al noto “Rubagalline”, ritroveremo lo storico “Segui il labiale” o lo “Stammi dietro dance”. Si arriverà, poi, al più elaborato “Serenata Step” o “Dalla A alla Z”. Tutte performance specifiche in cui gli ospiti di puntata dovranno cimentarsi per accumulare punteggio e cimentarsi nelle singole manche.

Il perfetto mix fra un Varietà del sabato sera e Giochi Senza Frontiere, ma al mercoledì. L’orario e la sede sono sempre gli stessi: ogni puntata comincia alle 21.20 e viene trasmessa dall’Auditorium Rai di Napoli. Lo stesso dove è stato girato e messo in onda Made in Sud o in cui, talvolta, vengono riproposti – in chiave televisiva – gli spettacoli teatrali di Vincenzo Salemme. STEP conserva il proprio DNA leggero e goliardico, ma alza l’asticella proponendo giochi sempre più coinvolgenti. Le risate sono assicurate mescolando innovazioni e grandi classici.

La stanza inclinata: nuove regole tra comicità e pathos

A tal proposito, un must del programma resta la stanza inclinata: l’obiettivo del gioco è vivere una storia scritta in precedenza all’interno di scenari ricostruiti all’interno di un ambiente chiuso che ha la peculiarità di inclinarsi leggermente minuto dopo minuto. Abbiamo visto, nel corso delle puntate del programma targato Rai2, Paolantoni e soci interpretare ruoli in mondi paralleli con il timore di cadere e scivolare perché destreggiarsi con un’inclinazione sempre maggiore, che impone la relativa pendenza, è tutt’altro che semplice.

Vedere le personalità coinvolte dare tutto per non cadere permette l’innesco di gag estemporanee in grado di alimentare la risata più sfrenata. Tale assunto, sia per il pubblico da casa che per i partecipanti del gioco, rimarrà tale con qualche piccolo miglioramento. L’inclinazione della stanza (l’ambiente dove vengono ricreate le singole storie scritte dagli autori) è stata aumentata ulteriormente. Giusto per complicare ancora un po’ la vita ai beniamini del pubblico.

Un addio scongiurato

Non resta altro che sintonizzarsi su Rai2 a partire dal prossimo 4 marzo 2026 per ritrovare i volti più amati del programma. Formazione che non cambia a dispetto delle voci emerse sul tema nei mesi scorsi. Stefano De Martino, nello specifico, aveva detto che la scorsa edizione di STEP sarebbe stata l’ultima (per quanto riguarda la sua conduzione). Nel corso della puntata finale del programma c’è stata anche una sorta di commozione generale tra addetti ai lavori e partecipanti. Tutto lasciava pensare a un addio.

Le cose sono cambiate con il passare dei mesi. I fan, all’idea di non ritrovare più De Martino e i suoi complici su Rai2, hanno cominciato a tempestare i social ufficiali del programma chiedendo ai protagonisti della trasmissione di cambiare idea e rimanere ancora un altro anno. Missione compiuta, come ha rivelato lo stesso conduttore partenopeo alla presentazione dei palinsesti Rai l’estate scorsa: “Ero convinto di andare via, perchè non mi piace stare troppo tempo fermo su un singolo programma, poi l’affetto della gente mi ha fatto pensare che fosse opportuno fare ancora un altro giro“.

La stessa idea l’hanno avuta i suoi compagni d’avventura, proprio Giovanni Esposito ha affermato: “Se resta Stefano, rimaniamo anche noi”. Ormai il legame tra loro – l’intero gruppo di partecipanti – è davvero profondo. Infatti si ritiene che lo stesso cast possa fare qualche incursione al prossimo Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana sarà condotto e diretto artisticamente proprio da Stefano De Martino, il quale potrebbe portare all’Ariston qualcuno dei suoi “complici” più illustri. Il tempo dirà quale strada prenderà la kermesse canora, per il momento l’appuntamento è fra qualche giorno. Il viatico per il buonumore passa da STEP ed è parecchio “inclinato”. Non potrebbe essere altrimenti.