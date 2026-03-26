Stasera Tutto È Possibile beffa anche Morgane, Vanina 2 chiude quasi al 14% di Share. I dati Auditel del 25 marzo 2026

Stasera Tutto È Possibile batte anche Rai1. Stefano De Martino è leader di ascolti. Il prossimo Direttore Artistico di Sanremo pareggia in access con Gerry Scotti.

Stasera Tutto È Possibile resta un appuntamento fisso per i telespettatori. Il mercoledì la trasmissione è come una partita di Champions League. Gli ascolti sono quelli, forse anche di più. Il programma si attesta sul 16% di Share. La platea televisiva ha bisogno di ridere e riesce a farlo trovando una trasmissione che è un ibrido tra Varietà e serata giochi. La combinazione risulta vincente al punto da mettere in difficoltà persino la rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Rai2 supera largamente Rai1 che propone Morgane – Detective Geniale, la serie è ferma al 9,2% di Share. Discorso diverso per Vanina 2 – Un vicequestore a Catania. La serie di Canale 5 si avvicina al 14% di Share chiudendo al 13,8%. Il finale della seconda stagione è aperto: ci sono tutti i presupposti per un nuovo capitolo. La terza stagione, tuttavia, dipende dagli ascolti. I numeri sono importanti, ma la serie – in ambito percentuale – ha bisogno di ingranare. Agevolando un orario diverso nel preserale, la fiction Mediaset potrebbe avere maggiore seguito. Dato che il rewatch in digitale, attraverso l’app ufficiale, funziona bene e spinge gli utenti a collegarsi.

Stasera Tutto È Possibile batte anche Rai1 con Morgane

Il futuro in tv, con una nuova e promettente stagione, è possibile. Tutto dipende dai presupposti per lanciare il prodotto. Un progetto del genere va veicolato e posizionato diversante. Iniziare la prima serata alle 22.00 non aiuta. Le altre reti passato da programmi differenti: Rai3 sceglie Chi L’ha Visto? e guadagna l’8,6% di Share.

Rete4 ripiega su RealPolitik: il talk show di Tommaso Labate cresce ancora rispetto al trend consueto. La trasmissione arriva quasi al 5% di Share, fermandosi al 4,9%. Italia Uno ritrova Le Iene al 9,2% di Share. Una percentuale che conferma la solidità del format di Davide Parenti, bene sia nella versione classica che in quella Inside. La7 con La Giusta Distanza di Roberto Saviano arriva al 4,7% di Share. Cairo sceglie di puntare sull’approfondimento anche per quanto riguarda temi di cronaca piuttosto delicati.

Pari e patta tra Scotti e De Martino

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone 4Ristoranti e arriva all’1,9% di Share. Nove punta tutto su Anni Settanta – Terrore e Diritti arrivando all’1,1% di Share. Il Canale 20 ripropone Duro da Uccidere con il 2,7% di Share. RaiMovie supera di poco l’1% con Jimmy Bobo – Bullet to the Head.

RaiPremium con Innamorarsi a Bora Bora si accontenta dell’1,2% di Share. Cine34 con il ciclo di film su Checco Zalone, partendo da Cado dalle Nubi, arriva al 2,2% di Share. Pari e patta nel preserale italiano con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna al 23,3% di Share. Ormai i due programmi in access sono protagonisti di una battaglia catodica all’ultimo punto percentuale.