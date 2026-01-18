Affari Tuoi nel mirino di Antonio Ricci: “Induce al gioco d’azzardo”

Affari tuoi, ogni sera, regala una speranza ai concorrenti che, sfidando il dottore e la fortuna, sognano di poter dare una svolta alla propria vita portando a casa una vincita importante come è accaduto ai gemelli Marco e Maurizio. Fino allo scorso anno, Affari tuoi era il programma più visto della sua fascia oraria battendo ogni giorno Striscia la Notizia. Con la scelta di Mediaset di puntare su La ruota della fortuna di Gerry Scotti, la situazione è cambiata. La sfida degli ascolti è diventata sempre più serrata e, a distanza, non mancano le frecciatina tra i due conduttori.

Nelle ultime settimane, la querelle tra la Rai e Mediaset sembrava terminata ma a riaccenderla è stato Antonio Ricci. Il patron di Striscia la Notizia che tornerà in onda, in prima serata, da giovedì 22 gennaio 2026, è tornato a parlare di Affari tuoi non risparmiando critiche al programma condotto da Stefano De Martino.

Antonio Ricci: nuove critiche ad Affari tuoi

In occasione della presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia che andrà in onda in prima serata con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e la partecipazione di un corpo di ballo formato da sei veline, Antonio Ricci ha criticato la scelta della Rai di mandare in onda Affari tuoi.

“La Rai continua a mandare in onda un gioco che induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose che esista perché rovina i più deboli con problemi incredibili”, le parole di Antonio Ricci riportate da AdnKronos. L’attacco del patron del tg satirico più famoso della televisione italiana al programma Rai, tuttavia, non finisce qui.

“Per ottenere risultati con l’esordiente De Martino su una rete dormigliona come Rai 1, la Rai è partita con una delle sue edizioni più taroccate, perché dovevano ammazzare il fellone Amadeus che li aveva mollati”, ha aggiunto ancora Ricci facendo riferimento alle vincite. Secondo Antonio Ricci, infatti, alla fine dell’anno scorso, c’era una cifra da non superare.

“La fortuna e la casualità non esistevano perché alla fine dell’anno si doveva stare in quei conti lì, 30mila a puntata. Questi ti fanno capire che tutte le sere puoi vincere 300mila, invece no. Ci sarà quindi gente fortunata, ma poi la storia dei numeri fortunati è quella che ha sempre guidato la baracca”, ha aggiunto Ricci annunciando di avere una documentazione su come sono andate le cose nelle varie puntate dello show di Raiuno che, ad oggi, è uno dei più amati e seguiti dal pubblico.