I gemelli Marco e Maurizio della Liguria hanno sfidato il dottore nella partita di Affari tuoi di stasera 16 gennaio 2026: ecco quanto hanno vinto.

Maurizio e Marco, sfida doppia al dottore di Affari tuoi: quanto hanno vinto stasera 16 gennaio 2026

Partita doppia quella di Affari tuoi di stasera, 16 gennaio 2026. A sfidare il dottore, con un look super elegante, sono Marco e Maurizio della Liguria che, dopo aver cominciato la partita con il pacco 12, non si sono risparmiati tra offerte e cambi dando vita ad una serata sorprendente. Maurizio lavora come impiegato nella redazione di un giornale sacro mentre Marco è un impiegato postale.

Pacco dopo pacco, i gemelli liguri si sono regalati un finale sicuro portando a casa soldi con ben quattro pacchi rossi sul tabellone. Una partita avvincente quella dei due fratelli che, nel corso della serata, si sono capiti con un solo sguardo.

La partita di Marco e Maurizio della Liguria

Partenza positiva per Marco e Maurizio che portano subito a casa una vincita con l’apertura dei primi sei pacchi in cui trovano 100 euro, 30mila euro, Gennarino con cui hanno vinto 4mila euro, 500 euro, 1 euro e 10mila euro. Il dottore apre con il botto offrendo subito 40mila euro. Un assegno che i gemelli liguri rifiutano e la partita continua con l’apertura dei pacchi che cancellano dal tabellone 20 euro, 10 euro e 300mila euro.

Un pacco, quest’ultimo, che spazza via i sogni dei gemelli di tornare a casa con la cifra più alta. “Siamo scivolati sul ghiaccio del dottore”, commenta Stefano De Martino che poi svela la nuova offerta che scende a 25mila euro.

Offerta che i gemelli rifiutano ancora aprendo altri tre tiri con cui mandano a casa 50 euro, 200 euro e 50mila euro. L’offerta sale nuovamente e, per due tiri, si ferma a 30mila euro. Dopo averci pensato, la partita va avanti con l’apertura di un pacco blu e del pacco nero che stasera conteneva 15mila euro. “Le mie speranze appesa allo zero”, commenta il dottore prima di offrire il cambio per due tiri. Cambio che i gemelli rifiutano con la fortuna che, inizialmente, sembra premiare il dottore perché dal tabellone vanno via i 100mila euro ma con l’apertura del pacco contenente lo zero, per Maurizio e Marco ci sono soldi sicuri.

I gemelli rifiutano ancora l’offerta da 40mila euro aprendo subito dopo il pacco da 15mila euro. “Siete due cecchini. Se fossero tutti cme voi avremmo già chiuso”, commenta il conduttore napoletano. Sul tabellone restano così i pacchi da 20mila, 75mila e 200mila euro. Per un solo pacco, il dottore offre ancora il cambio che viene nuovamente rifiutato.

Dopo aver aperto il pacco da 200mila euro, Marco e Maurizio arrivano in finale con 20mila euro da una parte e 75mila euro dall’altra: il dottore offre 47.500 euro. Offerta che i gemelli accettano scoprendo di aver inizialmente pescato 75mila euro.