L’access prime time di Rete 4 resta presidiato, anche nella stagione 2023-2024, da Stasera Italia, il programma di informazione ed attualità con numerosi ospiti e servizi che, però, in questa stagione avrà delle importanti novità rispetto al passato. In onda dal 2018 in diretta tutte le sere, Stasera Italia racconta l’attualità del nostro Paese avvalendosi dei servizi e della redazione del Tg4, che cura anche questo programma. Un appuntamento fisso per i telespettatori di Rete 4 che, dopo anni di conduzione di Barbara Palombelli, trovano altri due volti al suo posto. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Stasera Italia, puntata di oggi

La puntata odierna di Stasera Italia si può vedere in diretta su Rete 4 oppure in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Quando va in onda Stasera Italia?

Il programma va in onda a partire da lunedì 4 settembre 2023 tutti i giorni, fine settimana incluso, dalle 20:30 alle 21:20.

Nicola Porro il nuovo conduttore di Stasera Italia

Stasera Italia – Da lunedì 4 settembre su Rete4 Dal 4 settembre ritorna #StaseraItalia con tante novità!Nicola Porro vi aspetta dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Rete4 Posted by Stasera Italia on Monday, August 28, 2023

La novità più importante sta nella conduzione: dopo cinque anni, infatti, Barbara Palombelli lascia il programma, che ora viene condotto da Nicola Porro (già alla guida di Quarta Repubblica) e da Augusto Minzolini. Porro conduce la versione del programma in onda dal lunedì al venerdì, mentre Minzolini cura la versione del fine settimana, che assume il titolo di Stasera Italia Weekend.

Perché non c’è più la Palombelli a Stasera Italia?

Barbara Palombelli ha annunciato che non avrebbe più condotto Stasera Italia durante la puntata del 16 giugno 2023. “Ci saranno altre sfide, altri incontri e altre avventure”, ha detto la giornalista, che in questa stagione ha deciso di concentrarsi su Forum e Lo Sportello di Forum, oltre che su Curami, il nuovo programma dedicato alla salute.

Chi conduce Stasera Italia Weekend?

Il conduttore della versione del fine settimana del programma è Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1 e fino al 2017 Senatore della Repubblica Italiana. Dal 2021 è direttore de Il Giornale.

Di cosa parla Stasera Italia?

Il programma è a cura della redazione del Tg4 e si occupa, ogni giorno, dei più importanti fatti legati al nostro Paese. Dalla politica alla cronaca, passando per l’attualità, dallo studio vengono lanciati servizi ed interviste sui fatti della giornata, con il commento di numerosi ospiti, alcuni in studio ed altri in collegamento. Tra questi, Maurizio Belpietro e Marcello Veneziani.

Stasera Italia è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, da cui si realizzano anche Quarta Repubblica, Pomeriggio Cinque ed il Diario del Giorno.

Stasera Italia, pubblico

La trasmissione non prevede la presenza del pubblico in studio. Non è possibile, quindi, partecipare alle dirette.

Stasera Italia su Facebook, Twitter e Instagram

Il programma ha tre account sui tre principali social network: qui la sua pagina Facebook, qui la sua pagina Twitter e qui la sua pagina Instagram.

Come contattare la redazione di Stasera Italia?

Non esiste una mail ufficiale della trasmissione, ma per contattare la redazione si può scrivere alle pagine social sopra indicate.