Barbara Palombelli dà l’addio a Stasera Italia: “Il divertimento per me finisce qui” (VIDEO)

Al termine di questa stagione televisiva ci ritroviamo immersi in giornate di arrivederci e addii, alcuni già risaputi e altri ben più clamorosi. Forse mai come quest’anno stiamo notando un traffico così intenso di via-vai. La pergamena con la lista dei cambi di rotta si sta allungando a vista d’occhio, oggi si è aggiunta Barbara Palombelli. La conduttrice già impegnata con Forum e Lo sportello di Forum, termina l’esperienza quotidiana con Stasera Italia, l’access prime time di Rete 4.

Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista in chiusura dell’ultima puntata stagionale di questa edizione: “Il divertimento di Stasera Italia per me finisce qui – dice – Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno (due Forum e Stasera Italia) io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica. Come fare una maratona, l’abbiamo fatta“.

Di eventi ne sono stati raccontati, come il tipico detto della tanta acqua passata sotto i ponti, la Palombelli li riassume:

“Mille ore insieme, tantissime storie, due governi (il governo Conte e poi quello di Draghi per arrivare all’attuale Meloni). Una pandemia durata quasi tre anni e una guerra che – purtroppo – continua. Abbiamo raccontato sempre in diretta e tutti insieme, cercando di portare un po’ di serenità, quando si poteva“.

Inizia dunque la sequenza di saluti e ringraziamenti al gruppo di lavoro che ha reso possibile la realizzazione del programma nel suo quinquennio: “quelli che ci sono stati dal primo momento” a partire da Mauro Crippa (Direttore Generale dell’informazione Mediaset), la troupe, i colleghi, i collaboratori, il regista e le maestranze dello studio.

Negli ultimi secondi ha congedato i suoi ospiti di puntata (ha ringraziato Vittorio Feltri, Emilio Targia, Marcello Sorge, Piero Sansonetti e Antonio Monda) per poi concludere con queste parole: “Ci saranno altre sfide, altri incontri e altre avventure” salutando il pubblico: “Grazie a voi che ci avete sempre seguito e incoraggiato“.

Il video postato dal profilo Twitter del programma:

Grazie per averci seguito, ora vi lasciamo a @QuartoGrado Buona estate da #StaseraItalia! pic.twitter.com/hiVpMMSers — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 16, 2023

Adesso è ora del meritato riposo, ma da settembre l’attenderà una nuova stagione in Forum, l’undicesima consecutiva. Per la prossima edizione di Stasera Italia arriverà Nicola Porro.

Intanto l’informazione non andrà in vacanza. La fascia dell’access prime time sarà nuovamente occupata dalla versione estiva di Controcorrente a partire da oggi, 17 giugno.